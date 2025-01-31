Terraria : Une nouvelle transformation annoncée pour la mise à jour 1.4.5

La mise à jour 1.4.5 de Terraria n'a toujours pas de date de sortie, mais ses développeurs continuent de captiver les joueurs avec des détails sur son contenu.
Devenue une véritable légende au fil du temps, la mise à jour 1.4.5
est aujourd'hui la plus attendue par les joueurs de Terraria
. Celle qui se présentait à l'origine comme une série de correctifs s'est transformée en l'un des plus gros ajouts de contenus que le titre pourrait connaître.
Régulièrement, Ted « Loki » Murphy (responsable de la stratégie commerciale chez Re-Logic) publie des billets d'information sur le sujet : les State of The Game. Dans ces derniers, il détaille l'état de progression du jeu, les difficultés rencontrées par les équipes, mais aussi les nouveautés de cette version. Or, la publication du 30 janvier 2025
mentionne une nouvelle transformation et un nouvel objet utilisables dès le déploiement de la version
.
Devenez une petite fée dans Terraria
Très inspirées par les créatures fantastiques, les développeurs ont déjà confirmé l'arrivée d'une transformation en vampire. Cependant, la version 1.4.5 de Terraria vous offrira également l'opportunité d'explorer le monde sous les traits d'une fée
.
Quand celle-ci survient, le personnage abandonne sa taille normale pour ne devenir qu'une petite boule de lumière ailée. Sous cette forme, vous pourrez atteindre l'une des îles volantes
d'après « Loki ». Néanmoins, il est encore trop tôt pour dire si cette forme sera accessible immédiatement ou si elle dépendra de plusieurs conditions spécifiques.
En plus de cette transformation, il sera possible de transformer les lapins gemmes en un tout nouvel objet, pour l'heure connu comme « Rock candy »
. Ce dernier pourra être consommé par les personnages et les animations partagées dans le billet semblent suggérer qu'elles rendront heureux celles et ceux qui les mangent. Mais pour découvrir si ce Rock candy possède d'autres effets, il faut attendre la sortie de la version 1.4.5. À l'heure où ces lignes sont écrites, celle-ci ne possède toujours pas de date de sortie définitive.
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