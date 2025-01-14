Un chapeau de Team Fortress 2 vendu pour plus de 40 000 $

Les cosmétiques sont toujours des éléments prisés des joueurs. Sur Counter-Strike notamment, il n'est pas rare de voir des skins vendus plusieurs centaines d'euros. Ici, un chapeau a battu le record pour Team Fortress 2.
Dans un marché des objets cosmétiques en constante évolution, Team Fortress 2 a récemment battu un record avec la vente d'un Crone's Dome ultra-rare pour une valeur estimée à plus de 40 000 $
. Ce chapeau emblématique, acheté par le collectionneur Vytal, devient la transaction la plus coûteuse de l'histoire du jeu, même si nous sommes loin des sommes pour Counter-Strike.
Une rareté inégalée pour TF2
Le Crone's Dome vendu ne ressemble pas à un modèle standard. Cette version possède une combinaison unique de caractéristiques rares, justifiant son prix exorbitant :
- Effet Spellbound : Disponible uniquement en 2014 et 2017, cet effet visuel fait jaillir des étoiles violettes scintillantes autour de l'objet.
- Sorts rares
- Spectral Spectrum : Un effet changeant la couleur du chapeau selon l'équipe du joueur, créant une pulsation colorée.
- Headless Horseshoes : Ce sort ajoute des empreintes violettes enflammées lorsque le joueur se déplace, encore plus rare que le précédent.
- Killstreak Kit buggué : Normalement réservé aux armes, ce kit a été appliqué au chapeau suite à un bug temporaire, le rendant encore plus exclusif.
Le Crone's Dome peut être porté par tous les personnages de Team Fortress 2, une particularité qui, bien qu'assez courante, ajoute encore à son attrait pour les collectionneurs.
Une transaction majeure
Vytal a payé ce chapeau avec l'équivalent de 24 000 clés en objets, représentant environ 43 200 $, auxquels s'ajoute une somme d'argent non divulguée
. Ce prix reflète l'histoire complexe et les combinaisons uniques de ce Crone's Dome, véritable pièce de collection impossible à recréer à moins que Valve ne réintroduise ces éléments rares.
Si vous pensez que cette somme est folle pour un simple skin, rappelons qu'une AWP s'était vendue plus de 60 000 sur CSGO en 2018.
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