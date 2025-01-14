Un chapeau de Team Fortress 2 vendu pour plus de 40 000 $

Les cosmétiques sont toujours des éléments prisés des joueurs. Sur Counter-Strike notamment, il n'est pas rare de voir des skins vendus plusieurs centaines d'euros. Ici, un chapeau a battu le record pour Team Fortress 2.

Une rareté inégalée pour TF2

Effet Spellbound : Disponible uniquement en 2014 et 2017, cet effet visuel fait jaillir des étoiles violettes scintillantes autour de l'objet.

Sorts rares Spectral Spectrum : Un effet changeant la couleur du chapeau selon l'équipe du joueur, créant une pulsation colorée. Headless Horseshoes : Ce sort ajoute des empreintes violettes enflammées lorsque le joueur se déplace, encore plus rare que le précédent.

Killstreak Kit buggué : Normalement réservé aux armes, ce kit a été appliqué au chapeau suite à un bug temporaire, le rendant encore plus exclusif.

Une transaction majeure

good start to 2025. biggest trade in tf2 history pic.twitter.com/0PqSYIXIXK — vytal (@vytalow) January 5, 2025

Dans un marché des objets cosmétiques en constante évolution,. Ce chapeau emblématique, acheté par le collectionneur Vytal, devient la transaction la plus coûteuse de l'histoire du jeu, même si nous sommes loin des sommes pour Counter-Strike.Le Crone's Dome vendu ne ressemble pas à un modèle standard. Cette version possède une combinaison unique de caractéristiques rares, justifiant son prix exorbitant :Le Crone's Dome peut être porté par tous les personnages de Team Fortress 2, une particularité qui, bien qu'assez courante, ajoute encore à son attrait pour les collectionneurs.. Ce prix reflète l'histoire complexe et les combinaisons uniques de ce Crone's Dome, véritable pièce de collection impossible à recréer à moins que Valve ne réintroduise ces éléments rares.Si vous pensez que cette somme est folle pour un simple skin, rappelons qu'une AWP s'était vendue plus de 60 000 sur CSGO en 2018.