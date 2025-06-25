Team Fortress 2 a besoin de vous pour sa prochaine mise à jour

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 25 juin 2025 à 14h37
Les équipes de Valve travaillent activement sur la nouvelle mise à jour de Team Fortress 2. Mais pour ajouter du piquant à celle-ci, les joueurs sont invités à participer à son développement en proposant des cartes.
Team Fortress 2 a besoin de vous pour sa prochaine mise à jour
En théorie, Valve ne devait plus mettre à jour Team Fortress 2 après la mise à disposition de la totalité du SDK du moteur 3D Source 2 du titre. Cependant, les équipes aiment surprendre la communauté. Le 23 juin 2025, un billet a été publié sur le blog officiel du jeu et il annonce une nouveauté de taille : l'ajout de nouvelles cartes pour l'un des modes les plus appréciés du jeu

Team Fortress 2 « wants you to make maps and missions »

Parmi les nombreux modes de jeu disponibles dans Team Fortress 2, Mann VS Machines est encore à ce jour l'un des plus populaires. Lancé le 15 août 2012, il compte actuellement 8 cartes différentes.

team-fortress-2-mann-vs-machine-logo

Mais ce chiffre parait bien maigre au regard de la popularité du mode. Alors les développeurs ont décidé d'ajouter quelques nouveautés à Mann VS Machines et de corriger les bugs existants. Comme toujours avec les annonces concernant Team Fortress 2, l'humour est de rigueur et voici le message que les joueurs ont pu découvrir : 
Il était une fois un mode Mann vs. Machine dans un jeu vidéo qui avait besoin d'une mise à jour. C'est ainsi qu'un courageux auteur de billet de blog (encore lui) a demandé à la communauté de lui soumettre des cartes et des missions Mann vs Machine à temps pour cette mise à jour. 

Quand la mise à jour de Mann VS Machines sera-t-elle disponible dans Team Fortress 2 ? 

Les plus créatifs peuvent donc d'ores et déjà envoyer leurs propositions de cartes et de missions aux équipes de Valve. Si le billet évoque des suggestions curieuses, notamment « une statue... du PRIMATE GEORGE WASHINGTON », la note précise que les cartes retenues seront proposées en deux temps. Une première mise à jour de Mann VS Machines sera déployée le 27 août 2025, date limite à laquelle les participations peuvent être envoyées. 

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Puis, une deuxième mise à jour dédiée devrait arriver dans Team Fortress 2 aux alentours d'Halloween, soit à la fin du mois d'octobre, avec les dernières suggestions les plus appréciées.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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