Team Fortress 2 a besoin de vous pour sa prochaine mise à jour

Les équipes de Valve travaillent activement sur la nouvelle mise à jour de Team Fortress 2. Mais pour ajouter du piquant à celle-ci, les joueurs sont invités à participer à son développement en proposant des cartes.
En théorie, Valve ne devait plus mettre à jour Team Fortress 2 après la mise à disposition de la totalité du SDK du moteur 3D Source 2
du titre. Cependant, les équipes aiment surprendre la communauté. Le 23 juin 2025, un billet a été publié sur le blog officiel du jeu
et il annonce une nouveauté de taille : l'ajout de nouvelles cartes pour l'un des modes les plus appréciés du jeu
.
Team Fortress 2 « wants you to make maps and missions »
Parmi les nombreux modes de jeu disponibles dans Team Fortress 2
, Mann VS Machines est encore à ce jour l'un des plus populaires. Lancé le 15 août 2012, il compte actuellement 8 cartes différentes.
Mais ce chiffre parait bien maigre au regard de la popularité du mode. Alors les développeurs ont décidé d'ajouter quelques nouveautés à Mann VS Machines et de corriger les bugs existants
. Comme toujours avec les annonces concernant Team Fortress 2, l'humour est de rigueur et voici le message que les joueurs ont pu découvrir :
Il était une fois un mode Mann vs. Machine dans un jeu vidéo qui avait besoin d'une mise à jour. C'est ainsi qu'un courageux auteur de billet de blog (encore lui) a demandé à la communauté de lui soumettre des cartes et des missions Mann vs Machine à temps pour cette mise à jour.
Quand la mise à jour de Mann VS Machines sera-t-elle disponible dans Team Fortress 2 ?
Les plus créatifs peuvent donc d'ores et déjà envoyer leurs propositions de cartes et de missions aux équipes de Valve. Si le billet évoque des suggestions curieuses, notamment « une statue... du PRIMATE GEORGE WASHINGTON
», la note précise que les cartes retenues seront proposées en deux temps. Une première mise à jour de Mann VS Machines sera déployée le 27 août 2025
, date limite à laquelle les participations peuvent être envoyées.
Puis, une deuxième mise à jour dédiée devrait arriver dans Team Fortress 2 aux alentours d'Halloween
, soit à la fin du mois d'octobre, avec les dernières suggestions les plus appréciées.
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