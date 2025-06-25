Team Fortress 2 a besoin de vous pour sa prochaine mise à jour

Team Fortress 2 cartonne à nouveau sur Steam grâce à une mise à jour estivale riche en créations communautaires

Dix-huit ans après sa sortie initiale, Team Fortress 2 vient encore de prouver qu'il reste l'un des incontournables de Steam. Grâce à sa récente mise à jour estivale sortie le 24 juillet, comprenant un large éventail de contenus créés par la communauté, TF2 est remonté en flèche dans le classement des ventes de la plateforme, atteignant même temporairement le top 10.