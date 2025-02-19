Team Fortress 2 : L'ultime mise à jour donne aux joueurs des possibilités de création infinies

La dernière mise à jour de Team Fortress 2 marque une petite révolution pour la création, avec l'ajout d'un élément majeur dans le SDK.
Le SDK ou Software Development Kit
est un outil indispensable à la création de contenu additionnel pour un jeu vidéo. Il inclut notamment le ou les langages de programmation utilisés pour imaginer chaque action et chaque élément de gameplay d'un titre. Essentiel dans les titres open-source, il permet d'imaginer toutes sortes de mods
au sein de nombreux univers vidéoludiques. Depuis le 18 février 2025, ces possibilités offertes par le SDK sont étendues dans Team Fortress 2
.
La totalité du code source de Team Fortress 2 désormais accessible à tous
Valve a publié une mise à jour indiquant qu'à compter de cette date, la totalité du SDK du moteur 3D Source 2 de Team Fortress 2 est mise à disposition. Concrètement, les joueurs et les joueuses qui le souhaitent ont donc accès à des possibilités de créations infinies
. Cette mise à disposition devrait marquer l'arrivée de total conversions et de mods divers pour le titre dans les semaines à venir.
Cependant, cette bonne nouvelle pour les plus créatifs cache une autre réalité. Rendre la totalité du SDK accessible signifie que Valve ne mettra plus à jour Team Fortress 2.
Valve laisse donc son jeu entre les mains de la communauté, qui est désormais libre de créer sans restrictions. Les éléments conçus après le 18 février 2025 peuvent désormais être publiés sur Steam de manière officielle et intégrés au Steam Store.
Les développeurs originels du titre ont simplement donné une consigne à la communauté désireuse de s'amuser avec le SDK. « Nous demandons aux créateurs de mods TF2 de ne pas créer de mods dont le but est de profiter des efforts des contributeurs du Steam Workshop. Nous espérons que de nombreux mods continueront à permettre aux joueurs d'accéder à leur inventaire Team Fortress 2, si cela a du sens pour le mod.
»
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