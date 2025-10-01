Team Fortress 2 Classic arrive sur Steam avec une bêta ouverte dès octobre

Les nostalgiques de Team Fortress 2 vont pouvoir redécouvrir le shooter culte dans sa version Classic. Le mod débarque sur Steam avec une bêta ouverte du 13 au 27 octobre.
Sorti il y a presque 20 ans, Team Fortress 2 a marqué l'histoire du jeu de tir multijoueur
. Mais tous les joueurs n'ont pas apprécié l'évolution du titre, entre l'arrivée des chapeaux cosmétiques et l'invasion des bots. Pour celles et ceux qui rêvent d'un retour à l'expérience originale, le mod Team Fortress 2 Classic
propose de remonter le temps.
Un retour aux sources pour les fans de TF2
Développé initialement en 2014, TF2 Classic
reprend les bases du jeu d'époque en gommant les ajouts jugés trop envahissants au fil des années. Grâce au lancement du Team Fortress 2 SDK
en février dernier, l'équipe d'Eminoma a pu préparer une arrivée sur Steam, annoncée plus tôt cette année.
Ce portage Steam simplifie grandement l'accès au mod, étant donné qu'il n'y a plus besoin de manipulations complexes. Désormais, il suffira de posséder TF2 (gratuit sur la plateforme) et de télécharger le mod via sa page dédiée
pour se lancer.
Une bêta ouverte intégrée au Steam Next Fest
La bêta ouverte débutera le 13 octobre
, en même temps que le Steam Next Fest, et se prolongera jusqu'au 27 octobre. Pendant cette période, tous les joueurs pourront tester le mod, à condition d'avoir TF2 installé au préalable, tout naturellement. Un membre de l'équipe, Nito, s'est exprimé sur ce lancement :
Nous ne savions pas si les mods participaient normalement au Next Fest, mais l'occasion s'est présentée et nous l'avons saisie ! Nous travaillons d'arrache-pied depuis un mois pour être prêts, et je ne pourrais pas être plus fier de l'équipe.
La bêta proposera toutes les armes, cartes et modes exclusifs à TF2 Classic
, à l'exception de Casbah. Parmi les nouveautés, on retrouvera un retour de la Four-Team
(avec ajout des équipes verte et jaune aux traditionnels rouge et bleu), des retours visuels sur les dégâts, ainsi que divers équilibrages.
Le mod sera jouable sur des serveurs officiels mais aussi sur une sélection de serveurs communautaires. Eminoma compte sur cet événement pour récolter des retours variés, et pas uniquement de la part des fans historiques.
Un rendez-vous à ne pas manquer
Avec sa disponibilité sur Steam, TF2 Classic gagne en accessibilité et s'ouvre à un public plus large
. Entre les succès Steam, le matchmaking simplifié et la possibilité de jouer sans tracas techniques, cette bêta ouverte s'annonce comme un test grandeur nature. Rendez-vous le 13 octobre pour tester tout cela, directement sur Steam.
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