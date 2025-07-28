Team Fortress 2 cartonne à nouveau sur Steam grâce à une mise à jour estivale riche en créations communautaires

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 28 juillet 2025 à 16h35
Dix-huit ans après sa sortie initiale, Team Fortress 2 vient encore de prouver qu'il reste l'un des incontournables de Steam. Grâce à sa récente mise à jour estivale sortie le 24 juillet, comprenant un large éventail de contenus créés par la communauté, TF2 est remonté en flèche dans le classement des ventes de la plateforme, atteignant même temporairement le top 10.
Team Fortress 2 cartonne à nouveau sur Steam grâce à une mise à jour estivale riche en créations communautaires
Valva n'abandonne jamais ses jeux, qui vivent souvent grâce à l'importante communauté, comme c'est le cas pour Team Fortress 2. D'ailleurs, le titre vit actuellement sa meilleure période de l'année grâce à sa dernière mise à jour, et s'est même invité parmi les jeux les plus vendus sur Steam, signe que cela attire même de nouveaux utilisateurs.

Une mise à jour estivale ambitieuse portée par la communauté

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Cette mise à jour estivale, très attendue par les fans, apporte un lot conséquent de nouveautés comme 10 nouvelles cartes conçues par les joueurs, 23 objets inédits, 4 nouvelles provocations (« taunts ») ou encore 14 nouveaux effets inhabituels (« Unusuals »), répartis entre chapeaux et taunts. Valve continue ainsi de s'appuyer fortement sur sa communauté fidèle pour enrichir et renouveler constamment l'expérience de jeu, qui vit un bel été.

Avec le déploiement de cette mise à jour, Team Fortress 2 fait un bon de 55 places dans le classement Steam des jeux les plus vendus (en fonction du chiffre d'affaires), pour atteindre la 21e place. Il est, par exemple, devant Elden Ring NightreignWildgate ou encore REPO. Les joueurs sont donc de retour, et dépensent leur argent dedans.

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Valve toujours impliqué malgré les inquiétudes

La communauté s'était récemment inquiétée que Valve puisse délaisser Team Fortress 2 après une longue période sans mises à jour majeures. Heureusement, ces craintes se sont révélées infondées : en juin dernier, Valve avait déjà rassuré les joueurs avec une annonce promettant deux grandes mises à jour prévues respectivement pour le 27 août et autour d'Halloween. Cette mise à jour estivale sert donc de prélude, invitant les joueurs à continuer d'envoyer leurs créations communautaires.

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La controverse autour du taunt Texan Trickshot vite résolue

Un léger incident s'est produit autour du nouveau taunt Texan Trickshot. Après avoir initialement réduit sa portée dans une mise à jour du samedi 26 juillet, Valve a rapidement fait marche arrière face au mécontentement des joueurs, rétablissant la portée originale du taunt. Celui-ci, ainsi que les trois autres nouvelles provocations, est désormais disponible dans la boutique Mann Co.

Des récompenses exclusives pendant l'événement d'été

Les joueurs peuvent profiter des récompenses exclusives tout au long de l'événement estival qui se poursuit jusqu'au 15 septembre 2025. Durant cette période, les caisses cosmétiques et de provocations (hors caisses classiques) permettront d'obtenir des effets inhabituels spéciaux d'été 2025.

Cette mise à jour estivale témoigne une fois encore de l'incroyable vitalité du titre de Valve. Malgré son âge avancé, TF2 reste une valeur sûre sur Steam, démontrant que l'implication constante de sa communauté et les mises à jour régulières assurées par Valve lui permettent de conserver une place de choix dans l'univers vidéoludique.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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