Suicide Squad: Kill the Justice League se dévoile un peu plus en détails

Les personnages disposeront de leurs propres capacités

Un mode coopératif sera disponible

Suite aux premières images dévoilées lors de la, nous avons appris que le prochain jeu de Rocksteady, Suicide Squad: Kill the Justice League, se déroulera dans le même univers que les jeux Arkham . De plus, le directeur créatif du studio,Comme nous avons pu le voir durant la diffusion de la bande-annonce,, avec quatre personnages hauts en couleur :a confirmé que, et disposeront de. Il a aussi indiqué qu'ils auront plus de profondeur dans le jeu, leur mécanique et leur progression, en comparaison avec le personnage de Batman dans la série de jeux Arkham.Pour exemple, le personnage démentiel d'aura un amour profond pour tout ce qui touche à l'explosif, ainsi que sa batte de baseball lors des combats de mêlée.lui disposera d'un jetpack, de deux bras en forme de canon, ainsi que d'un pistolet à carburant qui lui permettra de mettre le feu à ses ennemis. Concernant, il disposera de deux griffes mortelles, d'une force brutale, et saura manier une mitrailleuse lourde. Enfin,sera le plus agile des quatre antagonistes et utilisera un boomerang assez spécial.Bonne nouvelle pour les joueurs,. Ainsi, il sera possible de. Cependant,, et les joueurs seront. Ils pourront changer entre chacun d'eux comme bon leur semble.Pour rappel, Suicide Squad: Kill the Justice League sera disponible en 2022.