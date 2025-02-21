Rocksteady (Suicide Squad) souhaiterait créer un nouveau jeu solo Batman

Après l'accueil mitigé reçu par Suicide Squad: Kill the Justice League, Rocksteady pourrait revenir à ses premières amours en imaginant une nouvelle aventure de Batman, mais dans un univers alternatif.
En 2009, Rocksteady a conquis les amateurs de comics et de jeux solo en sortant le premier opus de la trilogie Batman: Arkham. Depuis, la chauve-souris a porté chance au studio britannique car les deux suites et l'opus VR ont été bien accueillis. Cependant, Suicide Squad: Kil the Justice League
n'a pas connu le même succès. Alors que le prochain titre en développement est encore inconnu, une rumeur suggère que Rocksteady aimerait imaginer une histoire solo dans l'univers de Batman Beyond
.
Batman Beyond comme successeur à Suicide Squad ?
Si vous n'êtes pas familier avec l'histoire de Batman et ses multiples adaptations, Batman Beyond (aussi connu en France sous le nom Batman: La Relève)
est à l'origine une série d'animation diffusée entre 1999 et 2001. Celle-ci raconte comment Terry McGinnis, un jeune homme tourmenté, aide Bruce Wayne aujourd'hui âgé de plus de 80 ans à se débarrasser d'une bande de voyous. Suite à un drame, Bruce décide de le prendre sous son aile et fait de lui le nouveau justicier de Gotham.
L'idée que Rocksteady travaillerait sur ce projet a émergé suite à une fuite relayée par Bloomberg
. D'après celle-ci, la trame serait conservée, mais pas le style visuel de l'adaptation animée.
Cependant, plusieurs journalistes et utilisateurs des réseaux sociaux suggèrent que cette rumeur serait fausse, et ce pour plusieurs raisons.
La fuite mentionne que le jeu serait une exclusivité PlayStation 5 et même le premier jeu d'une toute nouvelle trilogie dans l'univers de Batman.
Mais pour certains journalistes, cela serait impossible. D'ailleurs, d'autres rumeurs laissent supposer que Rocksteady travaillerait actuellement sur le contenu post-lancement d'Hogwarts Legacy. Le silence du studio depuis plusieurs semaines ne permet pas d'obtenir un démenti ou une approbation à l'heure où ces lignes sont écrites.
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