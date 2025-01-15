Suicide Squad: Kill the Justice League : L'ultime mise à jour du titre est en ligne

Marquant officiellement la fin des ajouts de contenu pour le titre, l'épisode 8 de la saison 4 de Suicide Squad: Kill the Justice League est disponible.
Depuis le 15 janvier 2025, les joueurs de Suicide Squad: Kill the Justice League
peuvent découvrir le contenu de la toute dernière mise à jour du titre. Si des rumeurs ont longtemps annoncé que la saison 5 serait la dernière
, l'aventure d'Harley Quinn et sa bande prend fin avec l'épisode 8 de la saison 4
, moins d'un an après la sortie du jeu. Baptisé Équilibre, ce dernier contenu additionnel apporte les ultimes éléments de la trame post-lancement, mais également un mode de jeu attendu.
Jouez désormais en mode hors ligne à Suicide Squad: Kill the Justice League
Cette mise à jour vous permet de prendre part à la bataille finale contre Brainiac, introduite précédemment. Pour vous équiper au mieux et venir à bout de toutes les menaces, l'arsenal intègre plusieurs nouvelles armes dont le Silencieux, l'ensemble infâme de Libra, le Docteur Sivana et Chronos: Corps à Corps
. Une autre nouveauté notable est l'ajout de la carte Al-terres-natives.
Enfin, les utilisateurs qui le souhaitent peuvent désormais profiter du contenu du jeu en mode hors ligne.
Via ce mode, vous pourrez accéder à l'ensemble d la campagne principale ainsi qu'aux contenus saisonniers sortis après le lancement du jeu.
Rappelons que Suicide Squad: Kill the Justice League est disponible sur PC, sur PlayStation 5 ainsi que sur les consoles Xbox Series. De plus, si vous êtes abonné au PlayStation Plus Essential, vous pouvez obtenir gratuitement le titre tant que vous l'ajoutez avant le 3 février prochain
. Si vous souhaitez l'acquérir tout en faisant des économies et découvrir la totalité de son histoire, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes pour la somme de :
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