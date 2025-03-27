Rocksteady préparerait un nouveau jeu Batman sur PS5, Xbox Series et consoles next-gen

Après l'échec de Suicide Squad, Rocksteady serait sur le point de revenir à ses racines avec un nouveau titre Batman. Le studio viserait les consoles actuelles et futures générations.
Rocksteady Studios semble prêt à tourner définitivement la page compliquée de Suicide Squad: Kill the Justice League
en revenant vers l'univers qui a fait sa renommée : Batman
. Si l'annonce officielle n'a pas encore été faite, des indices concrets laissent entendre qu'un nouveau titre autour du Chevalier Noir serait en préparation chez le célèbre développeur britannique
.
Une offre d'emploi révélatrice
C'est via une offre d'emploi
publiée récemment que les premières informations sur ce mystérieux projet ont commencé à circuler. Repérée par un utilisateur de ResetEra
, l'annonce de recrutement concerne un poste clé au sein du studio : un programmeur senior chargé du moteur de jeu. Celle-ci indique clairement que Rocksteady souhaite cibler une sortie sur « PC haut de gamme, PS5, Xbox Series X/S et la prochaine génération de consoles
».
Même si l'annonce ne mentionne pas explicitement Batman et évoque plutôt « un titre AAA non annoncé
», plusieurs sources et fuites fiables affirment déjà que le prochain grand projet de Rocksteady est bien un jeu solo dédié à Batman
. À ce stade toutefois, la prudence reste de mise : le développement en serait à ses prémices, et les plans peuvent évoluer considérablement avant une annonce officielle.
Un retour logique aux sources
Pour les fans de la franchise Arkham, la perspective d'un nouveau jeu Batman développé par Rocksteady est particulièrement enthousiasmante
. Après une trilogie acclamée par la critique et les joueurs (Arkham Asylum en 2009, Arkham City en 2011, Batman: Arkham Origins en 2013 et Arkham Knight en 2015), le studio avait surpris en prenant ses distances avec le Chevalier Noir pour travailler sur Suicide Squad, qui s'est malheureusement révélé être un échec à la fois critique et commercial.
Face à cette déconvenue, un retour à une formule éprouvée avec Batman semble donc être une décision stratégique pertinente, capable de redorer l'image du studio et de rétablir la confiance avec sa communauté de joueurs.
Vers un jeu cross-gen ambitieux ?
L'offre d'emploi souligne également que Rocksteady envisage une sortie cross-gen, autrement dit sur les consoles actuelles (PS5, Xbox Series X/S) et leurs successeurs. Cela signifie concrètement deux choses :
- Une fenêtre de sortie éloignée : Le jeu n'est clairement pas prévu pour une sortie imminente et demandera plusieurs années supplémentaires de développement.
- Une ambition technologique forte : Le studio britannique semble déterminé à tirer profit à la fois des capacités actuelles des consoles de salon et à anticiper les possibilités techniques de la génération suivante, laissant espérer un bond technologique significatif.
Malgré l'absence de confirmation officielle à l'heure actuelle, ces informations offrent un premier aperçu rassurant sur l'avenir de Rocksteady
. Les amateurs de jeux d'action-aventure et fans de Batman devront toutefois prendre leur mal en patience, le développement d'un jeu de cette envergure exigeant beaucoup de temps et de ressources.
Pour l'instant, il convient donc de garder un œil attentif sur les prochaines annonces du studio, qui devraient préciser davantage ce projet très attendu dans les prochains mois.
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