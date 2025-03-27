Rocksteady préparerait un nouveau jeu Batman sur PS5, Xbox Series et consoles next-gen



le 27 mars 2025 à 14h56 Publié par Corentin Rimbert le 27 mars 2025 à 14h56

Après l'échec de Suicide Squad, Rocksteady serait sur le point de revenir à ses racines avec un nouveau titre Batman. Le studio viserait les consoles actuelles et futures générations.