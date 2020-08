Suicide Squad: Kill The Justice League se dévoile dans une bande-annonce

Suicide Squad à la rescousse de Metropolis

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Il y a quelques jours, Rocksteady Studios officialisait son titre dédié à Suicide Squad en dévoilant son identité, Suicide Squad: Kill The Justice League . Depuis, plusieurs informations ont fusé lors de la, notamment les anti-héros qui seront présents dans le titre, mais également l'intrigue de l'histoire.Le décor est planté,. Au programme de ce nouveau titre, la charmante et démentielle, ainsi queetseront présents et devront faire face à une situation inhabituelle.C'est un peu plus tard dans cette bande-annonce haut en couleur que. Cependant, ce dernier ne semble plus être le maître de lui-même et, que nous avons pu apercevoir lors des premières secondes de la vidéo.Pour le moment,, mais nous pouvons imaginer que le nouveau titre depromettra de grands moments à vivre avec des combats cinglants et dignes des plus grands anti-héros.Cependant,. Il sera disponible sur PS5, Xbox Series X et PC.