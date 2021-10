Suicide Squad: Kill the Justice League dévoile un trailer avec des rappels des jeux Arkham

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



a en effet levé le voile sur un nouveau trailer haut en couleur, révélant par la même occasion quelques éléments intéressants comme, mais également certains rappelantL'ouverture de cette bande-annonce recrée le début du titre, avec le passage devant le panneau « HITCHHIKERS MAY BE ESCARPING PATIENTS », ainsi que la scène avec Amanda Waller recrutant l'équipe, le tout se déroulant dans la première zone de combat du jeu.Par la suite, notre équipe fait face à plusieurs ennemis, et pour les contrer, ils se préparent avec l'aide de, et nous apercevons encore une fois plusieurs objets appartenant à la série: le grappin de Batman, ou encore le chapeau melon que portait le Riddler dans. Selon le trailer, il semblerait que Mikron ait en sa possession plusieurs objets ayant appartenu aux personnages deTous ces éléments ne sont pas surprenants puisque l'année dernière,, avait décrit Suicide Squad: Kill the Justice League comme étant un hybride entre les jeux Arkham et un jeu gunplay, en plus d'être un jeu jouable en coopération. Par ailleurs, il avait également déclaré que les personnages détiendraient leurs propres capacités et compétences Pour rappel, Suicide Squad: Kill the Justice League sera disponible en 2022.