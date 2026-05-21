Subnautica 2 va rendre la collecte d'argent plus facile

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 21 mai 2026 à 10h46
Unknown Worlds Entertainment a pris en compte les retours des joueurs et va apporter des améliorations au sujet de l'obtention d'argent.
Subnautica 2 va rendre la collecte d'argent plus facile

Dès les premières heures de jeu sur Subnautica 2, les joueurs et les joueuses doivent récupérer diverses ressources, qui sont plus ou moins difficiles à dénicher. Dans ce sens, la communauté a fait part de sa difficulté à trouver de l'argent, une ressource pourtant très utile. Unknown Worlds Entertainment a pris note de cela et compte améliorer la collecte d'argent sur Subnautica 2.

L'argent sera bientôt plus facile à obtenir sur Subnautica 2

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En effet, sur le Discord officiel du jeu, un développeur de chez Unknown Worlds Entertainment, du nom d'Anthony, a tenu à rassurer la communauté et a, ainsi, indiqué que la collecte d'argent sur Subnautica 2 devrait être bientôt plus facile

La première mise à jour devrait apporter des améliorations au niveau des indications pour l'argent, mais, pour être honnête, nous avons examiné le flux des ressources dans son ensemble.

Malheureusement, nous ne possédons pas de plus amples informations à ce sujet. Ainsi, nous ne savons pas encore si Unknown Worlds Entertainment compte ajouter plus d'argent sur Subnautica 2, rendre cette ressource plus visible ou encore augmenter le rendement de chaque gisement. Dans ledit message sur Discord, il est indiqué que ces améliorations concernant l'argent arriveront avec le prochain patch, soit très certainement la toute première mise à jour majeure, qui n'a pas encore de date de sortie.

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Des indications pour la collecte d'argent sur Subnautica 2

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Sur Subnautica 2, l'argent est notamment nécessaire pour fabriquer la bonbonne d'oxygène standard ou encore l'hydropropulseur. De ce fait, il est important de dénicher cette ressource au début de l'aventure, afin de progresser plus aisément et d'explorer plus rapidement. D'ailleurs, si vous avez du mal à mettre la main dessus, sachez que nous vous indiquons plusieurs endroits où obtenir de l'argent sur Subnautica 2 dans un guide dédié.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Subnautica 2 est disponible en accès anticipé sur PC et Xbox Series.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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