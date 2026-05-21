Subnautica 2 continue de se vendre, 4 millions en moins d'une semaine

À peine lancé en accès anticipé, Subnautica 2 réalise un démarrage historique. Avec plus de quatre millions de copies écoulées en moins d'une semaine, le jeu de survie sous-marine du studio Unknown Worlds s'impose déjà comme l'un des plus grands succès de l'année sur PC et consoles.

Le monde du jeu vidéo s'attendait à un beau succès, mais peut-être pas à un véritable raz-de-marée. Disponible en accès anticipé depuis seulement cinq petits jours, le très attendu jeu de survie aquatique a littéralement submergé les classements de ventes. Le studio de développement Unknown Worlds vient de confirmer que Subnautica 2 a franchi un cap symbolique majeur, prouvant que l'engouement pour l'exploration sous-marine est plus fort que jamais.

Un lancement colossal pour Unknown Worlds

Le développeur et éditeur derrière cette suite tant espérée a révélé des statistiques impressionnantes. En l'espace d'une petite semaine seulement, plus de quatre millions de copies ont trouvé preneur. Ce chiffre faramineux s'accompagne d'un pic de fréquentation sur la plateforme de Valve dépassant les 467 000 joueurs connectés simultanément. Ces données placent d'emblée cette aventure océanique parmi les lancements les plus spectaculaires de cette année 2026. Et il sera difficile de faire beaucoup mieux, hormis GTA 6 bien entendu.

L'équipe de développement n'a pas caché son émotion face à cet accueil triomphal. Le producteur exécutif du jeu, Fernando Melo, a tenu à adresser un message à la communauté.

Nous sommes incroyablement reconnaissants de la réaction des joueurs du monde entier. Voir des millions de personnes plonger dans ce nouveau monde pendant l'accès anticipé a été un moment incroyable pour l'équipe.











Une attente récompensée par des chiffres vertigineux

Les signes avant-coureurs d'un tel triomphe étaient pourtant bien visibles. Quelques jours avant sa mise à disposition, le titre cumulait déjà cinq millions d'ajouts dans les listes de souhaits sur Steam, un indicateur fort de l'impatience de la communauté. Le jour de la sortie, l'engouement s'est concrétisé avec deux millions d'unités écoulées en l'espace de quelques heures.

Aujourd'hui, Subnautica 2 s'installe confortablement comme l'une des meilleures ventes de l'année sur la boutique en ligne de Valve. Sans compter tous les joueurs passant par le Game Pass, puisque le titre est présent dans le catalogue. Et avec les chaleurs qui reviennent, nul doute que de nombreuses personnes se plongera dans cette expérience rafraichissante, au moins virtuellement.

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Rappelons qu'il est disponible sur PC et Xbox Series, mais aussi via le Game Pass. Vous pouvez retrouver tous nos guides Subnautica 2 pour vous aider à progresser dans votre aventure, que ce soit la carte interactive ou encore comment trouver de l'argent. Si vous ne le possédez pas encore, notre partenaire Instant Gaming vous le propose pour la somme de 23,99 € au lieu de 30 €, soit 20 % de réduction.