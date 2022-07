Stray : La liste complète des trophées et des succès

La liste des trophées et succès de Stray

Un peu bavard → Miauler 100 fois.

→ Miauler 100 fois. Chat perché → Sauter 500 fois.

→ Sauter 500 fois. Journée productive → D ormir plus d'une heure.

→ D ormir plus d'une heure. Boom Chat Kalaka → Faire un dunk dans le panier.

→ Faire un dunk dans le panier. On joue à chat → Finir la première poursuite contre les Turks sans se faire prendre.

→ Finir la première poursuite contre les Turks sans se faire prendre. Chat-loupé → Franchir le centre-ville sans se faire détecter par les sentinelles.

→ Franchir le centre-ville sans se faire détecter par les sentinelles. Fin de vie → Mourir 9 fois.

→ Mourir 9 fois. Scratch → Faire du scratch avec le vinyle dans le club.

→ Faire du scratch avec le vinyle dans le club. Pacifiste → Sortir des égouts sans tuer de Zurk.

→ Sortir des égouts sans tuer de Zurk. Je suis rapide → Terminer le jeu en moins de 2 heures.

→ Terminer le jeu en moins de 2 heures. Saut raté → Tomber dans la ville.

→ Tomber dans la ville. Pas seul → Rencontrer B-12.

→ Rencontrer B-12. Tu donnes ta langue au chat? → Demander à B-12 de traduire un robot.

→ Demander à B-12 de traduire un robot. Passerelles → Atteindre le centre-ville.

→ Atteindre le centre-ville. Al-Chat-Raz → Aller en prison.

→ Aller en prison. Révélation → Terminer le jeu et ouvrir la ville.

→ Terminer le jeu et ouvrir la ville. Miaoulodie → Apporter toutes les partitions à Morusque.

→ Apporter toutes les partitions à Morusque. Chac en papier → Glisser la tête dans le sac à papier.

→ Glisser la tête dans le sac à papier. Chat-a-strophe → Essayer de jouer au mahjong avec les robots.

→ Essayer de jouer au mahjong avec les robots. Le meilleur ami du chat → Se frotter à 5 robots.

→ Se frotter à 5 robots. Je me rappelle ! → Collecter tous les souvenirs de B-12.

→ Collecter tous les souvenirs de B-12. Télé à chat → Zapper sur toutes les chaînes TV.

→ Zapper sur toutes les chaînes TV. Badges → Collecter tous les badges.

→ Collecter tous les badges. Territoire → Gratter dans chaque chapitre.

Le nouveau jeu de BlueTwelve Studio et d'Annapurna Interactive, est à retrouver sur PC, PS4 et PS5 et, ce, depuis le 19 juillet 2022. Bien évidemment, le titre propose aux joueurs et aux joueuses de débloquer de nombreux trophées et succès afin d'obtenir son 100 % ou bien son Platine. D'ailleurs, la liste complète est désormais disponible. Ainsi, sans plus tarder, découvrez la liste des trophées et succès de Stray. Afin d'obtenir le Platine, nommé « Complétion », ou bien le 100 % de Stray, les joueurs et les joueuses devront effectuer plusieurs actions spécifiques pour débloquer les trophées associés au titre.