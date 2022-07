Stray : Où trouver un sac en papier pour le succès Chac en papier ?

Emplacement des sacs en papier dans Stray

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Si vous souhaitez débloquer tous les trophées et succès de Stray, étant donné que le 100 % est assez facilement atteignable, vous allez, notamment, devoirpour que votre petit chat puisse y mettre sa tête. Fort heureusement, il existe de nombreux emplacements pour réaliser ce petit défi, et nous vous proposons deux moments, qui arrivent assez tôt dans le jeu, pour réussir le succèsLes deux premières occasions que vous aurez de croisersont dans le chapitre « Les Taudis ». Dès le début, après avoir fait connaissance avec les habitants des lieux et avoir montré la carte postale à l'un d'entre eux, rendez-vous dans la zone sur la gauche. Vous y trouverez, et donc valider le succès.Il existe une deuxième possibilité, toujours dans le même chapitre. En suivant la quête, vous allez arriver chez Momo, lequel vous demandera de collecter des carnets . Dans sa petite cuisine, au pied de l'évier, se trouve là aussi. Interagissez avec, si vous ne l'avez pas fait avec un autre, pour valider le succèsVous pourrez vous promener avec ce sac en papier sur la tête durant quelques secondes, avant que celui-ci ne soit ne tombe par lui-même. Notez qu'il existe d'autres moments pour croiser, dans les autres chapitres, si jamais vous avez déjà terminé celui-ci et ne souhaitez pas le recommencer. Stray reste disponible sur PC et PlayStation.