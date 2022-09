Steelrising : Quelle est sa durée de vie ?

Combien d'heures pour terminer Steelrising ?

Histoire principale → Entre 12 à 15 heures.

→ Entre 12 à 15 heures. Histoire principale + quêtes secondaires/services → Entre 16 et 22 heures.

→ Entre 16 et 22 heures. Terminer à 100 % → Plus de 25 heures.

Nouveau jeu du studio de développement à qui l'on doit Greedfall, soit Spiders,est catégorisé comme un action-RPG, avec une forte dimension Souls-like. Disponible depuis le début du mois de septembre 2022, Steelrising nous invite à découvrir une version uchronique de la Révolution Française et met en scène Aegis, une automate, devant changer le cours de l'histoire, tout en affrontant l'armée mécanique de Louis XVI. Depuis sa sortie officielle, de nombreux joueurs et joueuses se demandentComme vous le savez probablement déjà, chaque joueur a sa propre manière de jouer. En effet, certains préféreront terminer au plus vite un jeu et ne s'intéresseront qu'aux quêtes principales, tandis que d'autres désirent tout voir dudit titre et n'hésiteront pas à tout explorer. De ce fait, il est parfois difficile d'estimer la durée de vie d'un jeu.Néanmoins, grâce à notre propre expérience sur le soft, ainsi que les différents retours, il est possible de donner une durée approximative pour. Dans ce cas précis, remarquons que le temps de complétion peut donc varier en fonction de vos objectifs : terminer l'histoire principale, accomplir la campagne et quelques quêtes secondaires/services ou bien obtenir le 100 %/Platine du jeu. Cela dépend également de la difficulté/facilité de chacun à affronter les différents ennemis (mob, semi-boss et Titans) ou encore si vous jouez avec l'« Assist Mode ». Pour autant, ci-dessous, vous pouvez retrouver une estimation quant àPour rappel,est disponible sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous désirez vous le procurer, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de belles réductions sur la version PC du titre :