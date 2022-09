Steelrising : Quel outil pour abattre les parois fragilisées et comment le débloquer ?

Débloquer le Bélier de l'Alchimiste sur Steelrising

Éliminer l'Alchimiste du Luxembourg

Sur, les joueurs et les joueuses pourront découvrir de nouvelles sections dans les différents lieux de Paris en débloquant un outil/boîtier bien spécifique : le Bélier de l'Alchimiste. Ci-dessous, nous vous indiquonsSur, et en explorant les différents lieux de Paris, vous avez, très certainement, dû voir des murs/portes/parois semblant très fragiles et sur le point de s'écrouler. Ces éléments sont facilement visibles, car vous pourrez apercevoir une petite partie métallique verte (comme sur l'image ci-dessous), au centre de la structure. Malheureusement, si vous n'en êtes qu'au début de l'aventure et si vous examinez l'élément, un message s'affichera sur votre écran et vous indiquera que vous ne possédez pas l'outil pour le détruire., il vous faudra avoir avancé dans la trame principale deet avoir déjà quelques heures de jeu à votre actif. En effet, il convient d'avoir débloqué la quête « Les Ombres du Luxembourg » ainsi que le quartier Jardins du Luxembourg. C'est là-bas que vous pourrez obtenir l'outil de vos convoitises, nommé « le Bélier de l'Alchimiste », permettant d'abattre les parois/portes/murs fragilisés. Pour être plus précis, vous le récupérerez automatiquement en. Attention, ce boss inflige des dégâts importants et peut être difficile à battre. Nous ne pouvons que vous recommander de bien vous préparer avant de l'affronter.Notons que cet outil peut également être utilisé pendant les combats. En effet,permet d'infliger des dégâts élémentaires de feu à un ennemi verrouillé. Ce qui peut être un véritable plus, vous en conviendrez certainement. Pour autant, faites attention, en effectuant une charge de Bélier de l'Alchimiste en combat, vous consommerez des munitions élémentaires.Pour rappel,est disponible depuis le 8 septembre 2022 sur PS5, Xbox Series et sur PC. Si vous désirez vous le procurer, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de belles réductions sur la version PC du titre :