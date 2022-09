Steelrising : La boussole, comment l'obtenir ?

Obtenir la boussole sur Steelrising

Trouver la boussole au domaine de Saint-Cloud

Acheter la boussole à une vestale

À quoi sert la boussole sur Steelrising ?

Permet d'afficher la destination. De conception récente, cette boussole est issue de l'atelier Vaucanson. De nature alchimique, elle établit un lien direct avec l'esprit de son utilisateur et pointe automatiquement en direction de l'objectif que ce dernier s'est fixé. Cependant, en raison des mystérieux malaises provoqués par cette brillante invention, elle n'a pas connu le succès escompté

Sur, il est possible d'obtenir la boussole, un item permettant d'afficher la destination que vous devez atteindre pour progresser dans votre quête en cours. La débloquer n'est pas difficile en soi. Néanmoins, si vous ne savez pas où la trouver, voici deux manières d'obtenirsur le dernier titre du studio Spiders,Récupérersurn'est pas chose difficile, rassurez-vous tout de suite. Vous aurez, d'ailleurs, l'opportunité de la récupérer très rapidement, soit dans les premières heures de jeu. Pour cela, il convient d'avoir avancé dans le domaine de la Reine, c'est-à-dire Saint-Cloud. Après votre premier affrontement contre un semi-boss, soit « la Sentinelle lancier instable », vous arriverez dans une nouvelle zone. En la parcourant, vous tomberez sur une infrastructure en bois, qui est la lanterne de Démosthène (image ci-dessous).C'est au pied de cette bâtisse encore en construction que vous trouverez un coffre. En l'ouvrant et en ramassant son contenu, vous obtiendrez alors, un outil qui pourrait être grandement utile pour le reste de votre aventure. Faites attention, ce coffre est gardé par quelques ennemis, que nous vous recommandons d'éliminer au préalable.Si vous vous êtes déjà rendu à votre prochaine destination (Les Invalides) et que vous avez raté ce coffre, mais que vous n'avez pas envie de retourner à Saint-Cloud, pas de panique. Il existe une autre solution pour obtenir, sur. Effectivement, en vous rendant à une vestale, vous aurez l'opportunité d'acheterdans la boutique. Elle est vendue contre 200 Mânes. Remarquons tout de même que l'item n'est, évidemment, pas proposé à la vente, via la boutique de la toute première vestale, à Saint-Cloud.Comme vous vous en doutez probablement déjà, c'est en utilisantque vous pourrez avoir une idée de votre prochaine destination, en fonction de vos quêtes suivies. Si vous ne désirez pas profiter de cet outil, vous devrez trouver par vous-même votre chemin, notamment en vous référant aux descriptifs des quêtes dans votre journal. Ainsi, dans tous les cas,la boussole est assez importante et peut grandement vous aider si vous êtes perdu, surLa description en jeu de la boussole est, d'ailleurs, très intéressante et est la suivante :Pour rappel,est disponible sur consoles PlayStation, Xbox et PC. Si vous désirez vous le procurer, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de belles réductions sur la version PC du titre :