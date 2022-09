Steelrising : Heure de sortie en France

Heure de sortie de Steelrising en France

PS5 → le 8 septembre, à 00h00.

Xbox Series → le 8 septembre, à 09h00.

PC → le 8 septembre, à 09h00.

est le prochain jeu du studio de développement Spiders (connu pour Greedfall). Catégorisé comme un action-RPG et Souls-like, Steelrising semble plutôt attendu par les joueurs et les joueuses, amateurs des Souls ou nouveaux venus. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux se demandentAvant tout, rappelons que Steelrising débarque le 8 septembre 2022, sur certaines plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. En ce qui concerne l'heure exacte de sortie de Steelrising, tous les joueurs et joueuses ne sont, malheureusement, pas logés à la même enseigne. En effet, le soft ne se rendra pas disponible au même moment sur consoles et PC. Selon les informations partagées sur les différents stores, notamment le compte à rebours sur Steam et l'horaire affiché sur le PlayStation Store sera jouabletandis que(heure française).Pour rappel, Steelrising invite les joueurs et les joueuses à découvrir une vision uchronique de la Révolution Française. L'aventure nous amène à incarner une automate nommée Aegis, qui doit combattre l'armée mécanique de Louis XVI afin de changer le cours de l'histoire.Rappelons que Steelrising se rendra disponible le 8 septembre prochain sur PS5, Xbox Series et PC.