Prime Gaming Luna offre une dizaine de jeux pour le mois d'août
le 14 août 2026 à 11h40
Vous n'êtes probablement pas sans savoir que les abonnés Amazon Prime peuvent profiter, tous les mois, de certains bonus grâce à la partie Prime Gaming (dorénavant simplement appelé Luna). S'il était auparavant possible de récupérer des bonus, les jeux gratuits sont restés et tous les mois, les joueurs peuvent ajouter à leur bibliothèque quelques expériences plus ou moins reconnues, entre pépites indépendantes et triple A.
En ce qui concerne le mois d'août 2026, nous avons le droit à une belle sélection de jeux indépendants.
Les jeux Prime Gaming Luna pour août 2026
Ainsi, pour ce mois d'août 2026, nous retrouvons 9 jeux, comprenant pas mal de productions indépendantes qui ont su séduire, à l'image de Steelrising. Une liste moins conséquente qu'à l'accoutumée, mais qui promet tout de même de passer de bons moments. Vous pouvez découvrir ci-dessous la liste complète des jeux offerts en août 2026 via Prime Gaming.
|
Jeu
|Date d'arrivée
|Plateforme
|Right and Down
|6 août 2026
|Code GOG
|Hiveswap Friendsim
|6 août 2026
|Code GOG
|Pyramids and Aliens: Escape Room
|13 août 2026
|Code GOG
|Airship: Kingdoms Adrift
|13 août 2026
|Epic Games Store
|Steelrising
|13 août 2026
|Epic Games Store
|Royal Romances: Forbidden Magic
|20 août 2026
|3P
|Spray Paint Simulator
|20 août 2026
|Amazon Games App
|Havendock
|27 août 2026
|Amazon Games App
|Clash: Artifacts of Chaos
|27 août 2026
|Epic Games Store
Les jeux Luna de août 2026
En complément, voici les jeux qui entrent dans le catalogue du service en streaming Amazon Luna en ce mois de août 2026, avec encore une très belle liste :
|
Jeu
|Batman: Caped Crusader – Chronicles
|Bluey: The Videogame
|Disney/Pixar Brave: The Video Game
|Disney/Pixar: WALL-E
|Assassin's Creed Valhalla
|Assassin's Creed Mirage
Comment récupérer les jeux offerts sur Prime Gaming en août 2026 ?
Pour les récupérer, vous n'avez qu'à vous rendre sur la page dédiée et vous diriger tout en bas, là où les jeux sont disponibles. Vous n'avez ensuite plus qu'à cliquer sur « Récupérer » pour l'ajouter à votre bibliothèque. Attention cependant, vous obtiendrez un code à entrer sur des plateformes (GOG, Epic Games Store, etc.) pour certains jeux.
Si l'offre vous intéresse, mais que vous n'êtes pas abonné au programme Prime Gaming, sachez qu'il s'agit d'un service gratuit via Amazon Prime, vous permettant donc d'obtenir tous les bonus de ce dernier. Qui plus est, sachez qu'Amazon propose de tester l'abonnement gratuitement pendant une durée de 30 jours.
commentaire (0)