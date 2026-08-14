Prime Gaming Luna offre une dizaine de jeux pour le mois d'août

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 14 août 2026 à 11h40
Pour le mois d'août 2026, Amazon propose, encore une fois, une très belle sélection de jeux, avec pas moins de 9 titres offerts via son offre Prime Gaming. Retrouvez la sélection de août 2026 dans notre article.
Prime Gaming Luna offre une dizaine de jeux pour le mois d'août

Vous n'êtes probablement pas sans savoir que les abonnés Amazon Prime peuvent profiter, tous les mois, de certains bonus grâce à la partie Prime Gaming (dorénavant simplement appelé Luna). S'il était auparavant possible de récupérer des bonus, les jeux gratuits sont restés et tous les mois, les joueurs peuvent ajouter à leur bibliothèque quelques expériences plus ou moins reconnues, entre pépites indépendantes et triple A.

En ce qui concerne le mois d'août 2026, nous avons le droit à une belle sélection de jeux indépendants.

Les jeux Prime Gaming Luna pour août 2026

steelrising-prime-gaming-luna

Ainsi, pour ce mois d'août 2026, nous retrouvons 9 jeux, comprenant pas mal de productions indépendantes qui ont su séduire, à l'image de Steelrising. Une liste moins conséquente qu'à l'accoutumée, mais qui promet tout de même de passer de bons moments. Vous pouvez découvrir ci-dessous la liste complète des jeux offerts en août 2026 via Prime Gaming.

Jeu
 Date d'arrivée Plateforme
Right and Down 6 août 2026 Code GOG
Hiveswap Friendsim 6 août 2026 Code GOG
Pyramids and Aliens: Escape Room 13 août 2026 Code GOG
Airship: Kingdoms Adrift 13 août 2026 Epic Games Store
Steelrising 13 août 2026 Epic Games Store
Royal Romances: Forbidden Magic 20 août 2026 3P
Spray Paint Simulator 20 août 2026 Amazon Games App
Havendock 27 août 2026 Amazon Games App
Clash: Artifacts of Chaos 27 août 2026 Epic Games Store

prime-gaming-aout-2026-liste-jeux

Les jeux Luna de août 2026

En complément, voici les jeux qui entrent dans le catalogue du service en streaming Amazon Luna en ce mois de août 2026, avec encore une très belle liste : 

Jeu
Batman: Caped Crusader – Chronicles
Bluey: The Videogame 
Disney/Pixar Brave: The Video Game 
Disney/Pixar: WALL-E
Assassin's Creed Valhalla
Assassin's Creed Mirage

Comment récupérer les jeux offerts sur Prime Gaming en août 2026 ?

Pour les récupérer, vous n'avez qu'à vous rendre sur la page dédiée et vous diriger tout en bas, là où les jeux sont disponibles. Vous n'avez ensuite plus qu'à cliquer sur « Récupérer » pour l'ajouter à votre bibliothèque. Attention cependant, vous obtiendrez un code à entrer sur des plateformes (GOG, Epic Games Store, etc.) pour certains jeux.

Si l'offre vous intéresse, mais que vous n'êtes pas abonné au programme Prime Gaming, sachez qu'il s'agit d'un service gratuit via Amazon Prime, vous permettant donc d'obtenir tous les bonus de ce dernier. Qui plus est, sachez qu'Amazon propose de tester l'abonnement gratuitement pendant une durée de 30 jours.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

PS Plus Février 2024 : Les jeux offerts révélés
Steelrising 31 janvier 2024

PS Plus Février 2024 : Les jeux offerts révélés

Les jeux offerts à tous les abonnés PS Plus pour le mois de février 2024 ont été dévoilés.
Steelrising : Le DLC « Les Secrets de Cagliostro » trouve sa date de sortie
Steelrising 24 octobre 2022

Steelrising : Le DLC « Les Secrets de Cagliostro » trouve sa date de sortie

Le studio de développement Spiders et l'éditeur Nacon ont, récemment, dévoilé la date de sortie du DLC « Les Secrets de Cagliostro », à venir sur Steelrising.
Steelrising : MàJ du 29 septembre, tous les détails
Steelrising 29 septembre 2022

Steelrising : MàJ du 29 septembre, tous les détails

Comme prévu, Steelrising a accueilli une toute nouvelle mise à jour, apportant des correctifs et surtout le New Game+.

commentaire (0)