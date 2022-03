State of Decay 3 : Phil Spencer est enthousiaste sur son développement

PC Édition Juggernaut → 16,55 € au lieu de 29,99 €, soit 45 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Les amateurs et amatrices de la licence State of Decay attendent avec grande impatience le troisième opus. S'il a été annoncé il y a presque deux ans, peu d'informations le concernant ont été données. D'ailleurs, nous ne possédons pas encore sa date de sortie. Néanmoins,Dans un récent épisode du podcast XboxEra , Phil Spencer s'est exprimé quant à State of Decay 3.. Plus précisément, selon la retranscription de Pure Xbox , il a déclaré : « Ceci n'est probablement pas une si grande surprise pour les personnes qui m'ont vu jouer, mais j'étais un grand joueur de State of Decay 2... En regardant State of Decay 3, je suis incroyablement enthousiasmé par certaines des avancées qu'ils vont faire ».Néanmoins, Phil Spencer n'a pas donné plus de précisions et il faut donc s'armer de patience avant d'en savoir plus. Il y a fort à parier que les développeurs de State of Decay 3 s'exprimeront dans les prochains mois afin d'apporter plus d'informations au sujet de leur titre.Rappelons que State of Decay 3 est développé par Undead Labs. Le titre n'en est encore qu'au stade de pré-production, à l'heure actuelle. Par ailleurs,Si vous désirez vous lancer dans l'aventure State of Decay 2, avant la sortie officielle du prochain opus, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à prix réduit sur PC :