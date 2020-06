State of Decay 2 va accueillir du contenu Sea of Thieves

State of Decay 2 va prochainement se mettre à l'heure de la piraterie, puisque quelques éléments rappelant Sea of Thieves seront implantés lors de la prochaine mise à jour.

Les jeux édités par Microsoft sont friands de clins d'œil les uns envers les autres. Après que Rare ait mis à disposition des joueurs de Sea of Thieves des cosmétiques pour un bateau State of Decay, voici que ce dernier rend plus ou moins la pareille.Au total, ce serontet récupérables en remplissant des contrats.. Dans ce dernier, les ennemis sont moins coriaces et plus naïfs, les personnages possèdent une endurance plus élevée et les ressources qui peuvent être trouvées sont bien plus nombreuses.Cette mise à jour a été présentée longuement en vidéo, qui est à retrouver en fin d'article. State of Decay 2 est disponible sur PC et Xbox One.