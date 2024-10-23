State of Decay 2 propose son ultime mise à jour, bien fournie



le 23 octobre 2024 à 14h35 Publié par Justine Manchuelle le 23 octobre 2024 à 14h35

Alors que le troisième opus de la franchise se fait désirer, State of Decay 2 bénéficie d'une toute dernière mise à jour incluant de nombreuses nouveautés et fonctionnalités.