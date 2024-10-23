State of Decay 2 propose son ultime mise à jour, bien fournie

Alors que le troisième opus de la franchise se fait désirer, State of Decay 2 bénéficie d'une toute dernière mise à jour incluant de nombreuses nouveautés et fonctionnalités.
Même si la date de sortie de State of Decay 3
n'est pas encore connue, Undead Labs continue de se concentrer sur le développement du titre. Cependant, cette nouvelle signe également la fin des mises à jour régulières pour State of Decay 2
. Après plus de 6 ans de contenu régulier, la mise à jour n°38 (disponible depuis le 22 octobre 2024)
marque la fin d'une ère. Mais pour rendre l'expérience de jeu toujours plaisante, le studio gâte les joueurs avec une pléthore d'ajouts pratiques.
Un inventaire, des correctifs et des vêtements ajoutés à State of Decay 2
Si la mise à jour 38 apporte son lot de correctifs aux derniers problèmes connus, elle ajoute surtout certaines nouveautés très pratiques à l'expérience de jeu. Tout d'abord, State of Decay 2 bénéficie désormais d'inventaires communautaires
. Lors de parties multijoueur, il sera donc plus simple d'accéder au contenu des réserves des autres joueurs. Cette fonctionnalité permettra notamment de mieux vous organiser et d'échanger plus facilement des ressources avec les autres survivants.
Ensuite, l'expérience de conduite profite d'une touche de réalisme supplémentaire
. Une mécanique d'élan est ajoutée, qui impacte la vitesse et la progression des véhicules qui roulent dans l'eau. De fait, il faudra tenir compte de ce détail supplémentaire avant d'opter pour une voiture de sport ou un véhicule tout-terrain.
Enfin, tout le contenu à durée limitée proposé notamment lors des événements saisonniers est accessible
. De nouveaux vêtements ont rejoint le dressing des survivants et les chances d'obtenir certaines armes et véhicules en butin mondial ont été augmentées.
Même si la mise à jour 38 est officiellement la dernière de State of Decay, Undead Labs a confirmé que les serveurs du jeu ne seraient pas fermés pour autant
. Si vous n'avez pas peur des zombies, vous pourrez donc profiter de tout le contenu du titre quand vous le souhaitez. Si vous ne possédez pas encore State of Decay 2
, vous pouvez toujours l'acheter en faisant quelques économies, sur PC, grâce à notre partenaire Instant Gaming, vous le proposant pour la somme de 9,99 € au lieu de 30 €, soit 67 % de réduction.
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