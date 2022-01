State of Decay 2 recevra plusieurs mises à jour en 2022

vous le proposant pour la somme de 11,36 € au lieu de 29,99 €, soit 62 % de réduction.

Malgré un lancement difficile en mai 2018, State of Decay 2 a su rectifier le tir en cours de route, notamment grâce à des mises à jour conséquentes de la part Undead Labs, qui n'a pas baissé les bras, en dépit des critiques. Et le studio ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et proposera, cette année, plusieurs mises à jour, améliorant divers points. Dans un livestream, que vous pouvez retrouver ci-après, Geoffrey Card a évoqué plusieurs sujets, mais le plus important est la mise à jour « Infestation » qui arrivera dans les mois à venir, sans pour d'indications pour le moment. Pour revenir sur les infestations, le studio précise que celles-ci pourront représenter un risque plus important pour les joueurs, étant donné qu'elles pourraient découler sur une horde et donc se montrer plus dangereuse et attaquer certains de vos bâtiments. Il ne faudra donc plus les négliger. Ces mises à jour sont prévues pour arriver durant cette année 2022 et nous devrions avoir des informations plus précises d'ici quelques mois. De son côté, State of Decay 3 est toujours en développement, mais n'a plus fait parler de lui depuis son annonce, en juillet 2020.