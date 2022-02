State of Decay 2 : De nombreuses améliorations visuelles et le FOV ajoutés avec l'Update 29

vous le proposant pour la somme de 16,45 € au lieu de 29,99 €, soit 45 % de réduction.

Même si State of Decay 3 a été annoncé en juillet 2020, Undead Labs, en charge du développement de la licence, n'en a pas pour autant fini avec State of Decay 2, étant donné que cette année, plusieurs mises à jour majeures seront publiées . La première est, d'ores et déjà, disponible par le biais de l'Update 29. Malheureusement, aucun contenu en tant que tel n'est ajouté.Cependant,, à tous les niveaux. La lumière a parfois été revue, la distance d'affichage est améliorée alors que les détails seront, normalement, plus beaux et fidèles à la réalité. Plusieurs vidéos ont d'ailleurs été partagées pour mettre en avant ces changements, que vous pouvez retrouver sur YouTube ou ci-dessous.L'autre point important de cette mise à jour est. Celle-ci permet de régler la largeur de l'écran et donc de ce qui sera affiché. Dans certains jeux, il est primordial de l'élargir, afin de ne pas manquer le moindre détail, notamment les FPS. Ici, les développeurs précisent que vous pourrez le régler de 40 à 100, alors que la valeur par défaut est 70. Pour modifier le FOV, vous devrez vous rendre dans les paramètres vidéo du jeu.Pour le reste, vous pouvez consulter le patch notes à cette adresse .