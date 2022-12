Xbox : Un événement majeur pourrait être organisé dès le début de l'année 2023

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

L'année 2023 s'annonce chargée en productions vidéoludiques, quel que soit le développeur ou la plateforme. Du côté de chez Xbox,, alors que la société nous a habitués à être un peu plus loquace, en vue de mettre en avant ses projets. D'ailleurs, la marque était l'un des absents des Game Awards, puisque nous n'avons eu le droit à aucune annonce ni même teaser., ce qui semble être le cas selon les propos des journalistes Jez Corden et Rand Al Thor. Selon ce qu'ils ont entendu et récolté comme information,. Il faut dire que deux des jeux les plus attendus,, tous deux édités par Bethesda, sont prévus pour le premier semestre, et nous n'avons eu aucune nouvelle depuis l'E3 2022.Néanmoins, ces informations et ces déductions sont à prendre avec du recul, notamment parce que Microsoft pourrait ne pas forcément organiser un événement majeur, mais plutôt opter pour un modèle comme Sony, et proposer des petits showcases, dédiés à un jeu précis. La firme japonaise l'a, récemment, fait pour Hogwarts Legacy. Quoi qu'il en soit, nous en saurons plus dans les semaines à venir, quelle que soit la manière dont Microsoft nous présentera ses jeux à venir pour 2023 et au-delà.