Toujours sans nouvelle de Starfield sur PS5, l'annonce pourrait être imminente

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 20 juin 2025 à 11h56
Starfield ne fait pas (encore) partie des jeux de Microsoft qui ont été portés sur PS5, comme Sea of Thieves ou Forza Horizon 5. Mais selon une nouvelle rumeur, le portage est toujours prévu, et l'annonce pourrait se faire assez vite.
Toujours sans nouvelle de Starfield sur PS5, l'annonce pourrait être imminente
Starfield, l'ambitieux RPG spatial de Bethesda, pourrait finalement débarquer sur PS5 plus rapidement que prévu. Deux ans après son lancement exclusif sur Xbox Series et PC, des sources fiables laissent entendre qu'une annonce officielle serait imminente, avec une possible sortie dans les prochains mois, accompagnée d'améliorations spécifiques pour la PS5 Pro.

Une version PS5 annoncée prochainement ?

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Selon le célèbre insider Detective Seeds, souvent bien informé, Bethesda serait sur le point de confirmer une version PS5 de Starfield. Cette adaptation profiterait notamment des spécificités de la PS5 Pro, avec des améliorations techniques notables, en particulier la réduction des temps de chargement, déjà assez conséquents sur Xbox et PC.

Une annonce imminente pour une sortie rapide ?

Ces derniers mois, la stratégie multiplateforme de Microsoft a nettement évolué, permettant à de nombreux titres initialement exclusifs à Xbox d'arriver rapidement sur PlayStation, et d'y trouver le succès, à l'image de Sea of Thieves et, plus récemment, de Forza Horizon 5, qui a été l'un des jeux les plus téléchargés sur la dernière console de Sony lors de son mois de lancement.

À l'image des récentes adaptations, il est probable que la fenêtre entre l'annonce officielle et la disponibilité effective de Starfield sur PS5 soit relativement courte. Il n'est donc pas exclu que les joueurs PlayStation puissent enfin se lancer à la conquête spatiale avant la fin de l'année. Potentiellement pour les 2 ans du jeu. 

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Prudence avant confirmation officielle

Pour l'instant, ni Bethesda, ni Xbox, ni PlayStation n'ont commenté ces rumeurs, qui se font de plus en plus nombreuses. Comme toujours avec ce genre d'informations, la prudence est de mise. Une annonce officielle reste indispensable avant de crier victoire, mais l'éventualité d'une sortie rapide sur PS5 semble de plus en plus plausible.

Celle-ci pourrait avoir lieu cet été, peut-être lors de la gamescom. Affaire à suivre.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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