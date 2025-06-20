Toujours sans nouvelle de Starfield sur PS5, l'annonce pourrait être imminente

Starfield ne fait pas (encore) partie des jeux de Microsoft qui ont été portés sur PS5, comme Sea of Thieves ou Forza Horizon 5. Mais selon une nouvelle rumeur, le portage est toujours prévu, et l'annonce pourrait se faire assez vite.

Une version PS5 annoncée prochainement ?

Une annonce imminente pour une sortie rapide ?

Prudence avant confirmation officielle

, l'ambitieux RPG spatial de Bethesda, pourrait finalement débarquer surplus rapidement que prévu. Deux ans après son lancement exclusif suret, des sources fiables laissent entendre qu'une annonce officielle serait imminente, avec une possible sortie dans les prochains mois, accompagnée d'améliorations spécifiques pour laSelon le célèbre insider, souvent bien informé, Bethesda serait sur le point de confirmer une versionde. Cette adaptation profiterait notamment des spécificités de la, avec des améliorations techniques notables, en particulier la réduction des temps de chargement, déjà assez conséquents sur Xbox et PC.Ces derniers mois, la stratégie multiplateforme de Microsoft a nettement évolué, permettant à de nombreux titres initialement exclusifs à Xbox d'arriver rapidement sur PlayStation, et d'y trouver le succès, à l'image de Sea of Thieves et, plus récemment, de Forza Horizon 5, qui a été l'un des jeux les plus téléchargés sur la dernière console de Sony lors de son mois de lancement.À l'image des récentes adaptations, il est probable que la fenêtre entre l'annonce officielle et la disponibilité effective desursoit relativement courte. Il n'est donc pas exclu que les joueurs PlayStation puissent enfin se lancer à la conquête spatiale avant la fin de l'année. Potentiellement pour les 2 ans du jeu.Pour l'instant, ni Bethesda, ni Xbox, ni PlayStation n'ont commenté ces rumeurs, qui se font de plus en plus nombreuses. Comme toujours avec ce genre d'informations, la prudence est de mise. Une annonce officielle reste indispensable avant de crier victoire, mais l'éventualité d'une sortie rapide sursemble de plus en plus plausible.Celle-ci pourrait avoir lieu cet été, peut-être lors de la gamescom. Affaire à suivre.