Starfield : Vos décisions influeront sur la vie ou la mort des personnages

Ces derniers mois, nous avons pu en apprendre un peu plus au sujet de Starfield , qui aurait, d'ailleurs, dû sortir en cette fin d'année 2022, mais les développeurs ont décidé de le reporter, pour que nous puissions profiter d'une meilleure expérience. Cela permet, également, à Bethesda de nous dévoiler, avec parcimonie, des informations sur le RPG, qui promet des conséquences en fonction des actes que nous avons faits auparavant.Dans une récente vidéo,. Selon ses explications,. Certaines quêtes, et les autres PNJ réagiront différemment selon l'issue de ces quêtes.Dans la même idée, selon comment vous explorez l'univers, vous n'aurez pas accès aux mêmes quêtes et donc potentiellement une histoire différente, étant donné que. Ces rencontres peuvent vous débloquer de nouvelles missions et quêtes, comme rendre service à des étrangers.semble avoir encore beaucoup de choses à révéler, et nous devrions en découvrir un peu plus ces prochains mois, même si Bethesda va, tout naturellement, garder une part de mystère. La date de sortie de Starfield n'a pas encore été partagée, mais le RPG est censé sortir durant le premier semestre de l'année 2023.