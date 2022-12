Starfield : Une mission nous mènera dans le système solaire et sur la Terre

Vous serez envoyé là-bas en mission par Constellation pour découvrir les mystères des artefacts. Vous serez en contact avec la question de savoir ce qui est arrivé à la Terre, mais vous irez aussi sur Mars. Et il y a en fait une colonie - l'une des premières colonies que l'humanité a créées après avoir quitté la Terre - elle s'appelle Cydonia, et c'est une ville entière avec ses propres problèmes et les gens à rencontrer.

L'attente autour de Starfield est très importante, notamment parce qu'il s'agit de la première nouvelle licence de Bethesda depuis plus de 25 ans. Et les choses montrées jusqu'à maintenant semblent prometteuses, notamment avec un immense monde ouvert, l'espace. D'ailleurs,En sachant que l'histoire se déroule un peu plus de 300 ans dans le futur, les choses ont bien évolué, et la population humaine a fui la planète Terre. Comme l'a expliqué Will Shen, concepteur principal des quêtes, lors d'une mission donnée par la faction Constellation,. L'une des premières colonies humaines a effectivement bâti une ville sur la planète rouge.La Terre ne semble donc plus pouvoir être habitable, mais nous pourrons tout de même y faire une escale, et voir comment notre Planète Bleue a évolué, et si ce sont les humains qui sont à l'origine de cela.Aucune date de sortie n'a pour le moment été partagée quant à, si ce n'est qu'elle doit avoir lieu durant le premier semestre de l'année 2023.