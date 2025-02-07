Starfield : Une grosse annonce attendue dans quelques jours (PS5, Switch, DLC...)

Bethesda devrait nous faire une très grosse annonce concernant Starfield ces prochains jours. Elle devrait faire plaisir à une partie des joueurs.
Disponible depuis un an et demi, Starfield
, la première nouvelle licence de Bethesda depuis plus de 25 ans, a séduit les joueurs, qui ne retournent toutefois pas forcément sur le titre comme l'espérait le studio, qui souhaite faire vivre le jeu durant très longtemps. Pour tenter de prolonger l'expérience, une grosse annonce au sujet du RPG spatial devrait être faite la semaine prochaine
. Mais que faut-il en attendre ?
Une grosse annonce pour Starfield
Bethesda pourrait bientôt sortir du silence concernant Starfield
. Après le lancement en demi-teinte de l'extension Shattered Space en septembre dernier
, le studio n'a pas communiqué de nouveautés majeures sur son RPG spatial depuis novembre dernier. Toutefois, selon une nouvelle rumeur, une annonce pourrait arriver dès la semaine prochaine
.
Deux possibilités : Une nouvelle extension ou une version PS5 ?
L'information vient du leaker Odahfield, qui avait déjà révélé l'existence du Creation Club et la fenêtre de sortie de Shattered Space. Selon lui, Bethesda prépare une annonce autour de Starfield
, mais ce ne serait « pas celle à laquelle vous vous attendez
». Deux hypothèses émergent :
- L'annonce de l'extension Starborn : Une deuxième extension a été évoquée par plusieurs insiders et pourrait voir le jour cette année. Son officialisation dans les prochains jours ne serait donc pas surprenante.
- L'arrivée de Starfield sur PlayStation 5 : Microsoft a récemment multiplié les portages de ses exclusivités sur d'autres plateformes, avec Forza Horizon 5, Age of Empires 2: Definitive Edition et Age of Mythology: Retold confirmés sur PS5. Une version PS5 de Starfield pourrait donc être une stratégie similaire.
Une annonce prévue lors du prochain State of Play ?
La date exacte de cette annonce reste inconnue, mais il est possible que Bethesda profite du prochain State of Play, qui pourrait avoir lieu le 14 février selon d'autres rumeurs, pour dévoiler ses plans
. L'événement serait une vitrine idéale pour une révélation d'envergure, notamment si une version PS5 est bien en préparation.
Pour l'instant, Starfield reste disponible exclusivement sur Xbox Series et PC, avec une intégration au Game Pass depuis sa sortie
. Mais arriver sur PS5 permettrait à de nombreux joueurs de le découvrir, et d'agrandir la communauté. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur :
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