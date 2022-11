Starfield sortira après Redfall, explique Microsoft

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



En mai dernier, Bethesda avait annoncé une mauvaise nouvelle,. Nous aurions normalement dû les voir débarquer en 2022, mais pour proposer une meilleure expérience, plus conforme à l'attente des joueurs, le studio avait fait le choix de les reporter au premier semestre 2023, sans plus de précision pour le moment.Toutefois, Matt Booty, responsable de Xbox Game Studios, a donné quelques informations non négligeables. Selon lui,, comme il l'explique dans le podcast « Friends Per Second ». Si nous n'avons aucune date de sortie, plusieurs rumeurs ont évoqué un lancement à la fin du mois de mars 2023 . De fait,D'ailleurs, Matt Booty ne tarit d'éloges envers Todd Howard, le plaçant comme un précurseur du monde vidéoludique. Selon lui, le développeur n'utilise pas simplement des assets pour en faire un jeu vidéo, il essaye d'innover en apportant des touches originales qui seront ensuite utilisées dans d'autres jeux. Avec Starfield, il va y avoir « énormément de choses qui vont avancer » affirme-t-il.Nous allons toutefois devoir attendre pour juger et voir si Starfield va effectivement faire avancer l'industrie vidéoludique. Mais Bethesda pourrait prochainement nous en dire plus, notamment pour Redfall, afin que les futurs joueurs soient fixés. Rappelons que