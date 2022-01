Starfield serait en développement depuis de nombreuses années

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pendant plus de 25 ans, Bethesda Games Studio s'est principalement concentré sur ses licences phares, à savoir Fallout et The Elder Scrolls et notamment Skyrim. Or, une toute nouvelle licence, développée par ledit studio, est sur le point de débarquer, plus précisément au dernier trimestre 2022.. Et si l'enjeu est des plus importants, tant les attentes des joueurs et la prise de risque sont grandes, les développeurs travaillent d'arrache-pied sur le projet. Et ce depuis de nombreuses années, maintenant.En effet, Lucas Hardi, vétéran et lead character artist du studio, s'est exprimé à ce sujet. Il a récemment partagé quelques informations à propos du développement de Starfield dans son blog . S'il ne dévoile aucun nouvel élément quant au contenu du titre, et ne le fera que lorsque le jeu sera terminé, il mentionne néanmoins le fait queCe qui n'est pas tout à fait étonnant et surprenant, tant on sait que certains jeux sont ou ont été en cours de développement pendant un long moment (lancement du projet Dragon Age 4 en 2017, pour ne citer que cet exemple), mais cela reste suffisamment important à prendre en compte et montre à quel point le studio désire proposer un jeu de qualité. D'ailleurs, on sait que Todd Howard espère bien voiret son univers résonner dans l'esprit des joueurs et rester sur le devant de la scène pendant de nombreuses années, comme c'est le cas encore de nos jours avec The Elder Scrolls V: Skyrim.