Starfield sera plus « terre-à-terre » que Skyrim, mais proposera des similitudes sur certaines choses

En fin d'année 2022, nous pourrons enfin découvrir Starfield, RPG futuriste de Bethesda, qui a été annoncé en 2018 et intrigue de nombreux joueurs. Si nous en avons appris un peu plus au cours des derniers mois, le studio ne compte pas rester discret d'ici à sa sortie, puisque plusieurs vidéos, notamment, sortiront dans le cadre de la série Into the Starfield, permettant d'aborder certains points.Dans la première vidéo, À la poursuite de l'infini, Todd Howard, Game Director, Angela Browder, Studio Director et Matt Carofano, Art Director se sont exprimés sur plusieurs sujets, dont l'histoire du développement, qui a permis de souder l'équipe, dont une partie collabore « depuis plusieurs décennies » sur divers projets. Concernant Starfield en lui-même,L'équipe de développement a bien sûr été excitée à l'idée de créer un jeu qui se déroule dans l'espace. Pour conserver un cadre réaliste, ou tout du moins garder une certaine crédibilité, le studio n'a pas hésité à faire appel à des personnes qualifiées dans certains domaines, comme la robotique. Le tout est agrémenté de concept-arts en fond, dont certains inédits. Vous pouvez consulter la vidéo ci-dessous.Pour rappel, la sortie deest programmée pour le 11 novembre 2022, sur PC et Xbox. Aucune sortie sur PlayStation n'est prévue.