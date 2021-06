Starfield proposera plusieurs factions, avec une structure de jeu ressemblant à Skyrim

Il y a beaucoup de factions dans le jeu, mais c'est la principale dont vous ferez partie. C'est un peu comme Skyrim en termes de structure du jeu, où vous allez être qui vous voulez être, et puis il y a différentes factions que vous pouvez rejoindre, et vraiment tailler votre propre chemin.

Deux ans après avoir été teasé,. Toutefois, ces images ne répondent pas à toutes nos questions, bien au contraire. C'est pourquoi Todd Howard a pris la parole pour s'exprimer sur certaines choses, même si nous allons devoir attendre pour avoir des informations plus précises.Ainsi, le producteur exécutif explique que l'histoire se déroule environ 300 ans dans le futur de notre ère, et que le joueur rejoint, dès le début de la partie, un groupe nommé(mot que nous avons d'ailleurs pu apercevoir dans le teaser de juin 2019). Il s'agit d'un groupe d'explorateurs qui cherche des réponses sur l'humanité et l'univers dans son ensemble, comme si « la NASA rencontrait Indiana Jones et la Ligue des gentlemen extraordinaires ».Production Bethesda oblige,, Todd Howard affirmant qu'il y en avait « beaucoup ».Pour ce qui est de l'intrigue, il n'a malheureusement pas voulu s'étaler sur le sujet,Malheureusement, pour celles et ceux qui s'attendaient à voir du gameplay assez rapidement,Pour rappel,arrivera le 11 novembre 2022, sur PC et Xbox Series exclusivement (inclus dans le Game Pass).