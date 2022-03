Starfield proposera des compagnons, quelques informations supplémentaires révélées

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Parmi les jeux les plus attendus de cette année, figure, en tête de liste, Starfield, la nouvelle licence de Bethesda, qui nous plongera dans un jeu de rôle futuriste. Si cette production est encore très mystérieuse, au fil du temps, le studio nous donne quelques informations, notamment avec une série de vidéos, se penchant sur certains points. Ce 16 mars, l'épisode 2, nommé « Créé pour les nomades » a été partagé, permettant d'en apprendre un peu plus sur Starfield.Par exemple,. Pour le moment, nous n'avons fait la connaissance que d'un seul, VASCO, un robot.. Dans cette vidéo longue de cinq minutes, le mot est revenu à plusieurs reprises. Dans ce sens, les interactions avec les PNJ doivent toutes avoir un impact dans le jeu, pour avoir l'impression que ce sont de vraies personnes, mais aussi que vous en êtes une. Sans surprise, le choix de la faction aura son importance, mais ne définira pas votre façon de faire, puisque vous pourrez toujours agir selon votre libre arbitre.L'objectif in fine est que les « joueurs racontent leur propre histoire, puis qu'ils y repensent et se posent les bonnes questions », notamment pourquoi ils sont là, et quel est le futur.Pour rappel, la sortie de Starfield est prévue pour le 11 novembre 2022, sur PC et Xbox Series.