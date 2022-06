Starfield nous montre enfin son gameplay

Du gameplay pour Starfield

Annoncé il y a quatre ans et repoussé pour le début de l'année 2023,. Plusieurs longues séquences, montrant tous les aspects du RPG, se sont succédé dans le but de présenter le monde ouvert de ce jeu d'exploration spatial. Certains points communs avec No Man's Sky peuvent être faits, mais il semblerait que Starfield soit bien plus poussé.Parmi les choses qui ont été mises en avant,. Il semblerait toutefois que nous n'ayons pas de réticule, ce qui pourrait être un réel point faible. L'exploration et la destruction de l'environnement, pour la récolte de ressource, sont également bien visibles.Néanmoins, la séquence présentée n'est pas parfaite, de nombreuses chutes de framerates peuvent en effet être constatées. Espérons que cela soit corrigé d'ici à la sortie, grâce au report,, par exemple.Pour le reste, le RPG se veut très ambitieux et nous promet une multitude de possibilités, sur terre et dans les airs. Les échanges en vue à la première personne ont également été révélés. Pour le contexte, rappelons que. Vous devrez alors partir en exploration pour rechercher différents artéfacts rares, entre autres.Enfin, le dernier point abordé par Bethesda est la personnalisation, que ce soit celle du personnage ou du vaisseau, laquelle sera complète. Rendez-vous en 2023, sur PC et Xbox pour découvrir le très prometteur Starfield, attendu par un très grand nombre de joueurs.