Starfield : Microsoft semble teaser une annonce lors de sa conférence à l'E3

Whoa.



Talk about subliminal messaging from Xbox here. That's heavy. pic.twitter.com/xPgPbUmE17 — Dom (@DomsPlaying) May 26, 2021

pour une bonne partie de la communauté, d'autant plus que les rumeurs se sont multipliées ces derniers jours, bien que certaines soient fausses. Selon les derniers bruits de couloir crédibles,, dans le meilleur des cas. Toutefois, les journalistes les mieux informés s'accordent à dire que nous en saurons un peu plus lors de cet événement mondial.S'il va probablement falloir attendre ce 13 juin 19h, heure française, pour être fixé sur les informations qu'a décidé de partager Bethesda (trailer, gameplay, date de sortie), sa présence semble assurée. Lors de l'officialisation de la conférence, sur le site officiel , dans la partie gauche, puisqu'elle ressemble fortement à l'une des rares images que nous avons de Starfield.Rappelons qu'avec la présence de Bethesda, nous pouvons nous attendre à une conférence assez importante en termes de nouveautés, d'autant plus que cinq triples A devraient s'inviter durant les festivités . Comme le montre l'image, nous devrions avoir une bonne dose d'Halo. Le tout sera donc à suivre dès 19h le dimanche 13 juin, sur les chaînes YouTube et Twitch de Xbox.