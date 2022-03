Starfield devrait époustoufler les joueurs, selon un développeur

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Prochaine grosse exclusivité Microsoft, Starfield est développé par Bethesda Game Studios. Il s'agit d'une toute nouvelle IP, dont le premier opus devrait comporter de nombreuses mécaniques RPG. Et si le soft doit débarquer au cours de cette année, et plus précisément en novembre 2022, de nouvelles informations ont été révélées à son sujet.En effet, après avoir participé au deuxième épisode du journal des développeurs « Into the Starfield », le lead designer du titre, Emil Pagliarulo, a récemment pris part à une interview . Selon ses propos, Starfield est devenu un jeu « spécial » qui va, très probablement,Il a, ainsi, déclaré : « [...] C'était tellement impressionnant de voir Starfield se transformer, petit à petit, en cet incroyable jeu [...] ». Par la suite, il a parlé du développement du titre : « Mais ensuite, vous arrivez à ce point où les systèmes commencent à bien fonctionner, et vous voyez tout se transformer en la vision que vous aviez, au début de ce voyage fou. Lorsque cela s'est produit avec Starfield, pour la toute première fois, c'était vraiment un "Oh. Oh waouh. Ouais. C'est... quelque chose de vraiment spécial. Les joueurs vont perdre la tête" ».En revanche, Emil Pagliarulo n'a pas donné plus de détails précis concernant Starfield. Mais il y a fort à parier que la communication autour du prochain titre de Bethesda va s'intensifier dans les prochaines semaines. En attendant, sachez que les deux premiers épisodes de « Into the Starfield » sont disponibles sur la chaîne YouTube de Bethesda . Il devrait d'ailleurs être disponible, le jour de sa sortie, dans le Game Pass.