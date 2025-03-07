Starfield aura le droit à de nombreuses nouveautés en 2025

Bethesda promet à ses joueurs que Starfield ne va pas mourir, et accueillera « de nombreuses choses » cette année.
Alors que Starfield
continue d'alimenter les discussions des joueurs, Bethesda vient de teaser que « beaucoup de choses sont prévues
» pour le jeu cette année. Si le studio reste discret sur les détails, cette annonce laisse entendre que du contenu inédit et potentiellement des mises à jour majeures sont en préparation
.
Un soutien toujours actif pour Starfield
Sur Twitter/X, un joueur a interpellé Bethesda pour demander des nouvelles des prochaines mises à jour et DLC du RPG spatial. L'équipe de Starfield a répondu simplement répondu que de belles choses arriveront
.
Nous savons que vous attendez une mise à jour et nous apprécions vraiment votre passion pour Starfield. L'équipe travaille dur et, bien que nous ne soyons pas encore prêts à partager des détails spécifiques, nous avons beaucoup de choses passionnantes prévues pour le jeu cette année que nous avons hâte de vous dévoiler au bon moment.
Bethesda a également précisé qu'ils prenaient en compte les retours de la communauté
et que les joueurs faisaient « partie du voyage
», sans pour autant révéler la nature des ajouts prévus.
Un DLC ou un portage PS5 en vue ?
Si Bethesda ne donne pas plus de précisions, plusieurs spéculations circulent sur les projets en cours pour Starfield. Deux options sont particulièrement évoquées. La première est le deuxième DLC
. Le studio avait déjà précisé que d'autres extensions arriveront, et la deuxième pourrait sortir cette année. Le studio pourrait donc nous la présenter ces prochaines semaines, en plus d'une mise à jour majeure gratuite. D'autant plus que Shattered Space n'a pas réellement convaincu...
La deuxième chose attendue est l'annonce du portage sur PS5
. Il est plus que probable que le titre arrivera sur la console de Sony. Reste juste à savoir quand.
La dernière mise à jour majeure de Starfield remonte à novembre 2024, avec l'ajout du Kit de Créations, mais depuis, le silence de Bethesda a laissé les joueurs dans l'attente. Avec cette déclaration, il est clair que le studio n'a pas abandonné son RPG spatial et prévoit d'importants ajouts pour 2025.
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