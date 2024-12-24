L'un des plus gros succès de 2023 absent des jeux les plus vendus sur Steam en 2024

Valve a partagé différentes statistiques concernant les jeux vidéo en 2024, notamment les meilleures ventes. Aussi étrange soit-il, l'un des plus gros succès de l'année dernière n'y est pas.
2023 a été marqué par de nombreuses sorties, dont Starfield
, qui a réuni les joueurs en septembre et a assez aisément franchi la barre des 10 millions d'utilisateurs. Sans grande surprise, la nouvelle licence de Bethesda s'est retrouvée parmi les plus gros succès et les meilleures ventes en 2023, notamment sur Steam.
Or, un an plus tard, le RPG spatial a totalement disparu des radars et n'est pas présent par les 100 jeux les plus vendus sur la plateforme en 2024
.
Starfield absent des meilleures ventes de l'année
En effet, en consultant le Best of 2024 de Steam
, nous pouvons notamment voir les 100 meilleures ventes (en chiffre d'affaires brut) de l'année. Et surprise, pas de Starfield
.Le classement est comme toujours divisé en quatre catégories
: Platine (1er - 12e), Or (13e - 24e), Argent (25e - 50e) et Bronze (51e - 100e). Et nous ne retrouvons Starfield dans aucune d'entre elles, ce qui peut surprendre d'autant plus qu'un DLC est sorti en septembre et aurait pu relancer la machine, comme ce fut le cas plus tôt dans l'année avec Elden Ring Shadow of the Erdtree, qui est lui placé dans le top 12.
D'ailleurs, tous les jeux placés dans la catégorie Platine de 2023 sont présents dans ce classement, sauf Starfield donc
. Un fait assez étonnant puisque le titre a tout de même obtenu de belles critiques et Bethesda a proposé plusieurs mises à jour massives cette année, pour redresser la barre. Il faudra probablement un peu plus pour remettre en lumière le RPG spatial, comme un nouveau DLC.
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