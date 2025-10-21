Ça se précise pour Starfield sur PS5 et Switch 2, mais il faut être patient

Starfield est un action-RPG développé par Bethesda, disponible depuis septembre 2023 sur PC et Xbox Series X|S. Explorez librement plus de mille planètes, pilotez votre vaisseau, participez à des combats dynamiques, et vivez une aventure narrative riche en choix et personnalisations pour une expérience spatiale immersive et sans cesse renouvelée.