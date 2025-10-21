Ça se précise pour Starfield sur PS5 et Switch 2, mais il faut être patient

Malgré les rumeurs persistantes et les espoirs des joueurs, la version PS5 de Starfield ne serait pas prête de se montrer. Selon un insider réputé, l'annonce officielle n'interviendrait pas avant 2026. Tout comme celle du portage sur Switch 2.
Alors que plusieurs jeux Xbox ont récemment franchi la barrière des exclusivités, Starfield reste pour l'heure solidement ancré dans l'écosystème Microsoft
. Le RPG spatial signé Bethesda Game Studios fait pourtant l'objet de multiples spéculations concernant une sortie sur PlayStation 5, et même sur la future Switch 2
. Mais d'après les dernières informations, il faudra se montrer patient encore quelques mois.
Une annonce repoussée à 2026
C'est l'insider NateTheHate
qui a relancé le débat sur les réseaux sociaux. Interrogé sur X (anciennement Twitter) à propos de l'arrivée du jeu sur PS5, il a répondu qu'il fallait « croire que l'annonce aura lieu en 2026, sauf changement de plan
».
Ce dernier avait déjà indiqué par le passé que le projet de portage existait bien, et qu'une officialisation était initialement envisagée pour 2025. Le calendrier semble donc avoir glissé d'une année, repoussant encore l'espoir des joueurs PlayStation de découvrir l'univers de Starfield.
Des rumeurs persistantes et un horizon fixé au printemps 2026
Plusieurs rapports parus en début d'année évoquaient un lancement de la version PS5 accompagné d'une nouvelle extension autour du printemps 2026. Rien n'a toutefois été confirmé par Microsoft, qui se garde bien de fermer la porte à d'autres plateformes. Ainsi, ce n'est donc que l'annonce qui serait repoussée, puisque ces portages seraient prévus pour 2026 en interne depuis quelque temps déjà.
À ce sujet, Phil Spencer
avait déclaré il y a quelques mois qu'il « n'y a aucune raison pour moi de dresser des barrières autour d'un jeu et de dire qu'il ne sortira pas sur un support où il pourrait rencontrer du succès
».
Une phrase lourde de sens, qui entretient l'idée d'une stratégie d'ouverture à long terme pour les productions Xbox, surtout après l'arrivée de jeux comme Sea of Thieves, Hi-Fi Rush ou Pentiment sur la console de Sony.
Un futur DLC déjà teasé par Bethesda
En parallèle, Bethesda continue d'entretenir l'intérêt autour du jeu avec un nouvel indice, un message publié pour l'anniversaire du titre il y a quelques semaines a évoqué le mystérieux DLC « Terran Armada ». Les développeurs ont d'ailleurs mentionné à plusieurs reprises le prochain contenu additionnel sans jamais en révéler les détails, laissant penser que la communication se concentrera d'abord sur cette extension avant tout autre projet.
Autrement dit, l'année 2025 devrait servir de transition pour la franchise avant un retour en force en 2026
, entre le DLC, la sortie potentielle sur PS5 et un portage Switch 2 encore en coulisses.
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