StarCraft présent à la BlizzCon ? Ce détail pourrait annoncer l'arrivée d'un nouveau jeu

Les Terrans et les Zergs n'ont pas donné de nouvelles depuis très longtemps. Mais alors que StarCraft 2 a célébré son 16e anniversaire, la licence pourrait réapparaître dans quelques jours.

Même s'il a reçu une extension depuis son lancement, StarCraft 2 est sorti il y a 16 ans. Voyant que les autres licences de Blizzard continuaient de recevoir des nouveautés, les passionnés de StarCraft ont pensé que leur univers préféré avait simplement été mis de côté. Mais la BlizzCon 2026 va-t-elle marquer le retour des Terrans, des Zergs et des Protoss ?

Des journalistes de GamesRadar ont remarqué de petits changements sur le site officiel du jeu. Si ce dernier présente pour le moment StarCraft Remastered, de petits glitchs apparaissent de manière occasionnelle. Même si cela peut sembler anecdotique, beaucoup pensent qu'il s'agit d'un teaser annonçant une possible annonce lors de la cérémonie.

D'étranges messages et des effets de glitch repérés sur le site officiel du jeu

Depuis cette découverte, les admirateurs de la saga ont poursuivi leurs recherches en explorant les différentes pages du site. Ils ont découvert, en complément des effets de glitch, 8 messages cachés différents. Il s'agit d'éléments variés associés au lore global de la franchise, avec notamment des communications militaires et des manifestes de cargaison.

Bien sûr, certains peuvent simplement voir un petit extra pour montrer que StarCraft n'est pas abandonné par Blizzard. Néanmoins, une rumeur persistante suggère que le studio travaillerait en secret sur un nouveau jeu StarCraft. Pour l'heure, le gameplay privilégié pour ce retour est encore inconnu, mais un « jeu AAA de tir en monde ouvert » a été évoqué à plusieurs reprises par Jez Corden et Jason Schreier.

Un successeur à StarCraft 2 annoncé dans quelques jours ?

Toutefois, une autre rumeur évoque un jeu de stratégie dans l'univers de StarCraft. Les hypothèses sont donc nombreuses, mais heureusement pour les joueurs, ils n'auront pas à attendre très longtemps pour découvrir la vérité. Rappelons que la BlizzCon 2026 aura lieu les 12 et 13 septembre prochains et que StarCraft sera très certainement de la fête. Alors rendez-vous dans quelques jours pour en savoir plus !