StarCraft : De nouvelles rumeurs évoquent un gameplay proche de deux grands noms du jeu vidéo

Alors que la BlizzCon aura lieu dans quelques jours à peine, Jez Corden a partagé quelques informations sur le nouveau projet de la franchise StarCraft qui pourrait être présenté lors de l'événement.

Après la découverte de glitchs et de documents étranges sur le site officiel de StarCraft 2 , les admirateurs de la franchise ont bon espoir de la voir apparaître lors de la BlizzCon 2026. Rappelons que la grand-messe consacrée à tous les titres phares de Blizzard aura lieu les 12 et 13 septembre prochains.

Si StarCraft pourrait faire son grand retour, cela fait déjà plusieurs mois que des rumeurs évoquent de nouveaux projets mettant en scène les Terrans, les Zergs et les Protoss. Mais une récente vidéo de Jez Corden donnerait des précisions sur le gameplay d'un titre souvent évoqué : un shooter en vue à la troisième personne.

Un StarCraft proposant une vaste campagne solo et moins de jeu multijoueur ?

Dans sa vidéo datant du 6 septembre 2026, il évoque une version pré-alpha de ce possible nouveau jeu StarCraft. Les images qu'il a vues suggèrent que le titre opterait pour un gameplay assez proche de celui de titres comme Warhammer 40,000: Space Marine 2. Cependant, sa véritable force serait une importante campagne solo offrant une véritable expérience narrative. Si cela est vrai, cela devrait enchanter les amateurs de lore et ceux qui souhaitent en apprendre plus sur cet univers.

Malgré tout, cela pourrait troubler les joueurs car StarCraft 2 est connu principalement pour son gameplay multijoueur. Sur ce point, Jez Corden reste assez évasif. Mais il sous-entend qu'un mode multijoueur serait bien prévu pour ce projet. Toutefois, le jeu à plusieurs ne serait qu'une expérience secondaire et non le point central du gameplay.

StarCraft 2 rencontre Far Cry ?

Un autre détail intriguant rapporté par Jez Corden est que ce mystérieux projet serait dirigé par Dan Hay, ancien responsable de la franchise Far Cry. Est-ce que cela signifie que le gameplay du jeu se rapprochait de celui de la franchise d'Ubisoft ?

Pour l'heure, tout cela reste de l'ordre de la théorie et de l'hypothétique. Il faut attendre une éventuelle officialisation et une présentation en règle lors de la BlizzCon pour confirmer ou démentir ces informations.