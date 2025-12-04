Star Wars : Une annonce imminente qui pourrait enfin dévoiler Jedi 3 ou le remake de KOTOR



le 04 décembre 2025 à 16h50 Publié par Corentin Rimbert le 04 décembre 2025 à 16h50

Une rumeur persistante, lancée par un initié, agite la galaxie vidéoludique : une annonce majeure concernant un jeu Star Wars serait imminente. Alors que deux projets sont exclus, tous les regards se tournent vers le remake de KOTOR et le troisième volet de la saga Star Wars Jedi.