Star Wars : Une annonce imminente qui pourrait enfin dévoiler Jedi 3 ou le remake de KOTOR

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 04 décembre 2025 à 16h50
Une rumeur persistante, lancée par un initié, agite la galaxie vidéoludique : une annonce majeure concernant un jeu Star Wars serait imminente. Alors que deux projets sont exclus, tous les regards se tournent vers le remake de KOTOR et le troisième volet de la saga Star Wars Jedi.
Star Wars : Une annonce imminente qui pourrait enfin dévoiler Jedi 3 ou le remake de KOTOR
La période des Game Awards est traditionnellement propice aux rumeurs les plus folles, et cette année ne fait pas exception. Un initié bien connu, sous le pseudonyme de Kurakasis, a récemment mis le feu aux poudres en affirmant qu'une « grande annonce de jeu Star Wars arrive très bientôt ». Une déclaration qui, si elle se vérifie, pourrait marquer un tournant pour les fans de la franchise.

Deux projets déjà écartés

Pour éviter les fausses pistes, l'insider a rapidement précisé que cette annonce ne concernait ni Star Wars: Zero Company, le jeu de tactique au tour par tour développé par Bit Reactor et EA, ni le très ambitieux mais discret Star Wars: Eclipse de Quantic Dream. Cette clarification réduit considérablement le champ des possibles, laissant deux candidats principaux sur le devant de la scène : la suite très attendue de Star Wars Jedi: Survivor et le fantomatique remake de Star Wars: Knights of the Old Republic.

Le chapitre final de la saga Jedi

La piste la plus probable mène à Respawn Entertainment. Electronic Arts a déjà confirmé en 2024 que le « chapitre final » de la trilogie Jedi était en préparation. Après le succès critique et commercial de Fallen Order et Survivor, qui ont rassemblé plus de 40 millions de joueurs, l'annonce d'un troisième opus serait une suite logique et un événement majeur pour les Game Awards.

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Les aventures de Cal Kestis ne sont pas terminées, et les fans attendent avec impatience de découvrir la conclusion de son périple. Une première bande-annonce ou même un simple teaser avec titre officiel suffirait à déchaîner les passions.

La résurrection du remake de KOTOR ?

L'autre possibilité donc est encore plus excitante, mais aussi plus incertaine. Star Wars: Knights of The Old Republic Remake est une véritable arlésienne. Initialement développé par Aspyr sous l'égide d'Embracer Group, le projet a connu des difficultés internes majeures, entraînant des retards conséquents depuis son annonce en 2021.

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Depuis son annonce, aucune nouvelle sur le jeu n'a été donnée.

Le développement a finalement été confié à Saber Interactive, qui a conservé les droits sur le titre après s'être séparé de sa société mère. Malgré des déclarations affirmant que des nouvelles seraient données « le moment venu » et quelques fuites de concepts artistiques, le silence radio prédomine depuis quatre ans. Une réapparition soudaine lors des Game Awards serait un coup de théâtre et un signal fort envoyé par Saber Interactive, prouvant que le projet est non seulement vivant, mais prêt à se montrer.

La réponse devrait être donnée dans la nuit du 11 au 12 décembre, lors de la cérémonie des Game Awards, dont toutes les annonces seront à retrouver sur GAMEWAVE.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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