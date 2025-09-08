Star Wars KOTOR Remake : Un concept art inédit fait surface

Alors que le remake de Star Wars: Knights of the Old Republic reste plongé dans l'incertitude, un concept art inédit vient d'apparaître en ligne. Il illustre l'une des planètes les plus emblématiques de la saga.
Annoncé en grande pompe lors du PlayStation Showcase 2021, le remake de KOTOR est devenu l'un des projets les plus mystérieux de l'industrie. Entre les rumeurs d'annulation et le transfert de développement d'Aspyr à Saber Interactive, aucune image officielle n'a été diffusée depuis des années. Mais récemment, un visuel issu du site personnel d'un ancien concept artist a été exhumé, offrant un rare aperçu de ce que le jeu aurait pu devenir en mettant en avant Kashyyyk, le monde natal des Wookiees.
Kashyyyk réimaginée
Le concept art en question (via MP1ST) montre la canopée dense et luxuriante de Kashyyyk, planète déjà visitable dans le jeu original de 2003. Là où la technologie de l'époque affichait des environnements relativement simplistes, cette vision modernisée révèle une jungle bien plus riche en détails et en végétation. Même s'il s'agit d'un travail datant de 2021, et donc potentiellement obsolète par rapport au projet actuel, c'est paradoxalement la meilleure image que les fans aient pu voir du remake depuis son annonce.
Dans l'univers de Star Wars, cette planète est essentiellement connue pour être le monde natal des Wookiees, espèces dont fait partie l'iconique chewbacca, que nous voyons dans la plupart des films de la saga.
Un développement chaotique et peu d'informations
Comme nous vous le disions en préambule, le remake de KOTOR a connu un parcours mouvementé. Aspyr, chargé du projet initial, aurait été écarté après une première version jugée insatisfaisante. Le développement a ensuite été confié à Saber Interactive, dont le PDG affirmait encore l'an dernier que le jeu était « vivant et en bonne santé ». Reste à savoir si c'est toujours le cas, et surtout quels aspects du travail d'Aspyr ont été conservés, et si nous allons avoir le droit à des nouvelles prochainement, qu'elles soient positives ou négatives.
Un projet en suspens
Annoncé comme une exclusivité PlayStation à l'origine, le remake pourrait finalement viser une sortie multiplateforme, selon certaines indiscrétions. Mais sans communication officielle récente et sans aucune fenêtre de sortie, le doute reste entier. En attendant, l'univers Star Wars ne manque pas de projets puisque nous aurons par exemple le droit à la suite des aventures de Cal Kestis avec le troisième Star Wars Jedi, ou encore Star Wars: Zero Company, un tactical façon XCOM révélé au printemps dernier.
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