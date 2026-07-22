Star Wars: Knights of the Old Republic dévoilé à nouveau dans peu de temps ?

L'histoire du remake de Star Wars: Knights of the Old Republic connait un nouveau rebondissement inattendu. Après un très long hiatus, une rumeur affirme que le titre serait à nouveau présenté en 2026.

Considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs jeux Star Wars, Knights of the Old Republic devait avoir droit à un remake. Mais l'enthousiasme de la communauté s'est rapidement transformé en doute, puis en inquiétude. Annoncé pour la première fois en 2021, Star Wars: Knights of The Old Republic Remake n'a quasiment pas donné de nouvelles depuis.

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Dans un récent entretien, le directeur créatif de Saber Interactive a confirmé que le jeu était toujours en cours de développement sans donner plus de précisions. Cela a rassuré pendant un temps les joueurs, mais le silence reste de mise. Toutefois, le titre pourrait bien se montrer, à nouveau, dans les prochaines semaines.

Une présentation possible avant la fin 2026 pour Star Wars: Knights of the Old Republic Remake ?

C'est en tout cas ce qu'affirme le YouTubeur 100 % Star Wars dans une vidéo mise en ligne sur sa chaîne le 20 juillet 2026. Ses sources lui auraient confié que « sa présentation est toujours programmée pour cette année ».

Comme je l'ai déjà mentionné, non seulement le développement du jeu s'est intensifié, mais il se déroule de manière extrêmement fluide depuis trois ans, date à laquelle Saber a repris le travail à zéro. Ce qui signifie probablement que 2027 sera l'année où la campagne marketing du remake de Knights of the Old Republic sera véritablement lancée, sous une forme ou une autre.

Avec la D23 qui se rapproche à grands pas, une présentation pendant l'événement de Disney peut être envisagée. Cependant, sachant que le titre est très attendu par les joueurs, une telle présentation peut être réservée à une autre cérémonie comme les Game Awards ou la cérémonie d'ouverture de la gamescon.

Une rumeur à prendre avec des pincettes

Néanmoins, il ne s'agit pas d'une déclaration officielle de Saber Interactive ou de Disney, mais d'une simple rumeur. Dans la même vidéo, 100 % Star Wars ajoute d'ailleurs que le titre pourrait être lancé courant 2028, avec une campagne de communication lancée dès l'an prochain.

Même si les sources du YouTubeur ont déjà dévoilé des détails vrais sur le développement de Knights of the Old Republic, l'information est à prendre avec des pincettes. Toutefois, l'espoir de (re)voir le titre est plus que jamais permis !