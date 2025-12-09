Star Wars Knights of the Old Republic 2 : Un remake aurait été annulé, confirmant le chaos autour de la licence



le 09 décembre 2025 à 10h52 Publié par Corentin Rimbert le 09 décembre 2025 à 10h52

Les fans de Star Wars et de RPG ont de quoi être amers. De nouvelles informations révèlent qu'un remake complet de Knights of the Old Republic 2 était en développement chez Aspyr. Un projet ambitieux, incluant le contenu coupé, qui semble avoir été victime de complications juridiques majeures.