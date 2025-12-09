Star Wars Knights of the Old Republic 2 : Un remake aurait été annulé, confirmant le chaos autour de la licence

Les fans de Star Wars et de RPG ont de quoi être amers. De nouvelles informations révèlent qu'un remake complet de Knights of the Old Republic 2 était en développement chez Aspyr. Un projet ambitieux, incluant le contenu coupé, qui semble avoir été victime de complications juridiques majeures.
L'industrie du jeu vidéo regorge de projets fantômes qui ne voient jamais le jour, mais celui-ci risque de faire particulièrement mal aux amateurs de la force. Alors que le remake du premier Knights of the Old Republic connaît un développement tumultueux, passant des mains d'Aspyr à celles de Saber Interactive, nous apprenons aujourd'hui que sa suite directe, The Sith Lords, bénéficiait également d'un traitement similaire
. C'est une révélation qui nous provient du journaliste Stephen Totilo via sa newsletter GameFil
e, mettant en lumière les coulisses chaotiques de la gestion de la licence Star Wars par ses différents ayants droit.
Le projet secret Juliet dévoilé
Selon les informations rapportées, le studio Aspyr ne travaillait pas uniquement sur le premier opus
. Une équipe s'attelait en parallèle au développement d'un remake complet de Star Wars Knights of the Old Republic 2: The Sith Lords
. Ce projet, connu en interne sous le nom de code « Juliet », visait à moderniser ce classique du RPG occidental sorti initialement en 2004. L'ambition était réelle : il ne s'agissait pas d'un simple lissage, mais d'une refonte moderne.
Le point le plus intéressant de ce rapport concerne le contenu du jeu. Ce remake devait enfin intégrer nativement tout le contenu coupé qui a fait la légende du jeu original. Pour rappel, KOTOR 2 était sorti dans un état inachevé à l'époque
, obligeant les fans à créer eux-mêmes des correctifs via des mods pour restaurer la vision initiale des développeurs d'Obsidian. Le projet Juliet promettait donc d'être la version ultime et officielle que les joueurs attendaient depuis près de deux décennies.
Disney et le blocage juridique
L'existence de ce remake éclaire d'un jour nouveau l'affaire du DLC annulé sur Nintendo Switch. Aspyr avait effectivement annoncé, puis annulé, la sortie du fameux « Restored Content Mod » pour le portage Switch du jeu original. Stephen Totilo explique que ce n'était pas un problème technique, mais bien un obstacle légal dressé par Disney
. Les avocats de la firme auraient mis en place un blocage strict.
Cet obstacle a été qualifié d'insurmontable, empêchant toute sortie officielle en 2023. Il semblerait que la question de la propriété intellectuelle des mods, créés par la communauté mais basés sur le code du jeu, ait effrayé le département juridique de Disney. C'est ce même imbroglio qui aurait impacté le développement du remake complet Juliet.
Si le rapport mentionne que le jeu était en développement encore récemment, le silence radio actuel et les déboires d'Aspyr sur le premier remake laissent peu d'espoir quant à la survie de ce projet. C'est une nouvelle preuve de la difficulté de préserver et de moderniser le patrimoine vidéoludique
lorsque les enjeux légaux prennent le pas sur la création artistique.
Pour ce qui est de Star Wars: Knights of The Old Republic Remake
, nous devrions le voir au Game Awards, et avoir quelques nouvelles à son sujet. Enfin, espérons-le.
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