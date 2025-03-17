Star Wars: Knights of the Old Republic : Son remake est-il définitivement annulé ?

Le remake de Star Wars KOTOR est toujours en vie et le développement continue

Cinq ans après son annonce initiale, le très attendu remake de Star Wars Knights of the Old Republic donne enfin de ses nouvelles. Une déclaration brève mais rassurante de Saber Interactive vient confirmer que le développement de ce jeu de rôle mythique se poursuit malgré les difficultés rencontrées.