Star Wars: Knights of the Old Republic : Son remake est-il définitivement annulé ?

Annoncé il y a plusieurs années par Saber, le projet de remake de Star Wars: Knights of the Old Republic semble condamné à ne jamais voir le jour, mais son CEO est sorti du silence.
Dans le monde du jeu vidéo, il est fréquent de voir un projet être repoussé à plusieurs reprises
suite à des problèmes de développement, des désaccords artistiques ou à cause de difficultés financières. Le remake de Star Wars: Knights of the Old Republic
fait partie de ces titres maudits.
Annoncé pour la première fois en septembre 2021, le titre développé par Saber Interactive a régulièrement fait la une de l'actualité vidéoludique pour annoncer des reports. Ce scénario à répétitions suscite l'inquiétude chez celles et ceux qui attendent le titre, d'autant que le studio Saber Interactive a partagé peu d'informations à ce sujet
. Mais tout comme le 4e opus de la saga Star Wars le suggère, un nouvel espoir persiste.
Star Wars: Knights of the Old Republic est-il mort ou juste très discret ?
Les dernières nouvelles en date
remontent à avril 2024. À cette époque, Matthew Karch (directeur de Saber Interactive) annonçait que le studio avait récupéré les droits d'exploitation de la licence et que le développement du jeu avait repris. Le 14 mars 2025, Matthew Karch était à nouveau interviewé, mais cette fois-ci par le média Game File
. Dans cet entretien, il a donné de brèves nouvelles de Star Wars: Knights of the Old Republic pour rassurer la communauté.
Il a affirmé que le jeu était toujours en cours de développement.
Cependant, il n'a pas pu donner davantage d'informations à ce sujet. En effet, le studio préfère laisser à Disney (détentrice de toute la licence Star Wars) le soin de communiquer en priorité sur les jeux vidéo de la franchise
, y compris le remake de Knights of the Old Republic.
Le projet n'est donc pas abandonné, mais il continue de se faire désirer. À l'heure actuelle, il ne possède toujours pas de date de sortie et nous ignorons sur quels supports il sera disponible. Mais nous ne manquerons pas de vous tenir informés dès que possible.
commentaire (1)
Il nous faut ce remake ! Laissez-nous façonner la galaxie à nouveau !