Star Wars: Knights of the Old Republic : Le remake se montrera ces prochains mois

L'annonce du remake de Star Wars: Knights of the Old Republic avait fait grand bruit, notamment parce qu'il s'agit du remake de l'un des jeux Star Wars les plus appréciés par la communauté. Si depuis son annonce nous n'avons eu aucune information, cela ne devrait plus tarder. C'est en tout cas ce qu'avance Matthew Karch, co-fondateur de Saber Interactive, qui s'est exprimé à ce sujet, lors d'une session de questions-réponses.Dans un premier temps,, afin d'apporter toute son expérience. Cette production est considérée. D'ailleurs, Matthew Karch se veut ambitieux, puisqu'il qualifie le projet de « fantastique » et précise également qu'il faudra « beaucoup d'efforts et de temps » pour qu'il réponde aux attentes, avant de conclure que de nouvelles informations seront partagées « dans les prochains mois »., et estime d'ailleurs qu'il devrait être le fer de lance d'Embracer Group, en étant « l'un des plus gros vendeurs l'année de sa sortie », rien que ça. Rendez-vous ces prochains mois, donc, pour en savoir davantage, peut-être durant cet été, où de nombreuses conférences mettront en avant diverses productions vidéoludiques. En attendant, vous pouvez retrouver les seules images que nous avons de ce remake, prévu sur PS5 et PC.